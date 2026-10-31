Belgrano y Barracas Central se enfrentan en un duelo clave por los playoffs del Clausura

El Pirata buscará recuperarse de su última derrota y dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que el Guapo intentará extender su invicto. Ambos llegan con 22 puntos en la Zona B.

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Belgrano de Córdoba recibirá este domingo a Barracas Central, desde las 18.30, en el Gigante de Alberdi, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan asegurar su clasificación a los playoffs en la recta final de la fase regular.

El conjunto cordobés llega después de sufrir una derrota por 1-0 frente a Aldosivi, resultado que complicó sus posibilidades de asegurar anticipadamente un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.

“No nos faltó entrega, teníamos que tener un poco más de paciencia en los últimos metros”, analizó el entrenador Ricardo Zielinski después de aquella caída.

Actualmente, Belgrano ocupa el quinto puesto con 22 unidades y una victoria frente a Barracas lo dejaría muy cerca de garantizar su presencia en los octavos de final.

Sin embargo, el Pirata tendrá una baja importante: Nicolás Fernández sufrió una distensión en el cuádriceps izquierdo y quedó descartado para el compromiso.

Barracas Central quiere extender su buen momento

Por su parte, Barracas Central atraviesa una racha positiva de cuatro partidos sin derrotas y llega motivado después de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto.

El equipo dirigido por Damián Ayude se ubica en el sexto puesto de la Zona B, también con 22 puntos, por lo que el enfrentamiento tendrá un valor especial en la lucha por la clasificación.

El Guapo intentará conseguir su segunda victoria consecutiva, extender su invicto a cinco encuentros y llegar a la última fecha con mayores posibilidades de asegurar su lugar en la siguiente instancia.

Belgrano vs. Barracas Central: hora, TV y árbitros

Fecha: Domingo 1 de noviembre.

Domingo 1 de noviembre. Horario: 18.30.

18.30. Estadio: Gigante de Alberdi, Córdoba.

Gigante de Alberdi, Córdoba. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Bryan Ferreyra.

Bryan Ferreyra. VAR: Héctor Paletta.

Con ambos equipos igualados en puntos y apenas dos jornadas por disputar, Belgrano y Barracas Central protagonizarán un enfrentamiento directo que puede resultar determinante para definir su futuro en el Torneo Clausura 2026.