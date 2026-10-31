Lanús recibe a Gimnasia de Mendoza con la misión de asegurar su clasificación a los playoffs

El Granate buscará extender su invicto de siete partidos y sellar su pase a los octavos de final del Torneo Clausura. Por su parte, el Lobo mendocino necesita recuperarse de dos derrotas consecutivas para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona A.

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Lanús y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, desde las 20.45, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa un gran presente y llega después de igualar 1-1 frente a Banfield en el clásico del sur, resultado que le permitió alcanzar siete partidos consecutivos sin derrotas.

Actualmente, Lanús ocupa el quinto puesto de la Zona A con 24 puntos y necesita apenas un empate para asegurar matemáticamente su clasificación a los octavos de final.

Además, el Granate suma 48 unidades en la tabla anual y mantiene sus aspiraciones de conseguir un lugar en las competencias internacionales de 2027.

Gimnasia de Mendoza necesita recuperarse

Por su parte, Gimnasia de Mendoza llega golpeado por dos derrotas consecutivas. En su última presentación cayó 2-1 frente a Platense como local, después de haber perdido 1-0 ante Vélez en Liniers.

El equipo conducido por Darío Franco se ubica séptimo en la Zona A con 20 puntos, apenas uno por encima de Independiente, que también se encuentra entre los ocho clasificados. San Lorenzo y Unión, en tanto, siguen de cerca la pelea por los playoffs.

Con solo dos fechas por disputar, el Lobo mendocino necesita volver a sumar para evitar complicaciones y sostener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Lanús vs. Gimnasia de Mendoza: hora, TV y árbitros

Fecha: Domingo 1 de noviembre.

Domingo 1 de noviembre. Horario: 20.45.

20.45. Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Árbitro: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. VAR: Adrián Franklin.

Con objetivos importantes en juego, Lanús intentará aprovechar su buen momento para sellar la clasificación, mientras que Gimnasia de Mendoza buscará dar el golpe como visitante y mantenerse en zona de playoffs.