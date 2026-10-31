Lanús recibe a Gimnasia de Mendoza con la misión de asegurar su clasificación a los playoffs

El Granate buscará extender su invicto de siete partidos y sellar su pase a los octavos de final del Torneo Clausura. Por su parte, el Lobo mendocino necesita recuperarse de dos derrotas consecutivas para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona A.
Lanús y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, desde las 20.45, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa un gran presente y llega después de igualar 1-1 frente a Banfield en el clásico del sur, resultado que le permitió alcanzar siete partidos consecutivos sin derrotas.
Actualmente, Lanús ocupa el quinto puesto de la Zona A con 24 puntos y necesita apenas un empate para asegurar matemáticamente su clasificación a los octavos de final.
Además, el Granate suma 48 unidades en la tabla anual y mantiene sus aspiraciones de conseguir un lugar en las competencias internacionales de 2027.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza llega golpeado por dos derrotas consecutivas. En su última presentación cayó 2-1 frente a Platense como local, después de haber perdido 1-0 ante Vélez en Liniers.
El equipo conducido por Darío Franco se ubica séptimo en la Zona A con 20 puntos, apenas uno por encima de Independiente, que también se encuentra entre los ocho clasificados. San Lorenzo y Unión, en tanto, siguen de cerca la pelea por los playoffs.
Con solo dos fechas por disputar, el Lobo mendocino necesita volver a sumar para evitar complicaciones y sostener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Con objetivos importantes en juego, Lanús intentará aprovechar su buen momento para sellar la clasificación, mientras que Gimnasia de Mendoza buscará dar el golpe como visitante y mantenerse en zona de playoffs.