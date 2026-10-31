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Newell's quiere asegurar su clasificación a playoffs ante un necesitado Unión

La Lepra buscará asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que el Tatengue necesita ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar.

Hoy 00:00

Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, desde las 18.30, en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular.

El conjunto rosarino atraviesa un presente favorable después de vencer 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y empatar sin goles frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Estos resultados le permitieron consolidarse en el sexto puesto de la Zona A con 21 puntos, tres por encima del Ciclón, que actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación.

Por eso, los dirigidos por Frank Darío Kudelka saben que una victoria frente a Unión les garantizará matemáticamente un lugar entre los 16 equipos que disputarán los octavos de final.

Unión se juega sus últimas posibilidades

Por su parte, Unión llega motivado después de derrotar 3-1 a Estudiantes de La Plata, resultado que le permitió cortar una racha de cinco partidos consecutivos sin victorias.

El equipo santafesino suma 17 unidades y todavía conserva posibilidades de ingresar a los playoffs, aunque su margen de error es prácticamente nulo.

El Tatengue está obligado a ganar en Rosario para llegar a la última fecha con chances de clasificación. Un empate o una derrota lo dejarían en una situación extremadamente complicada e incluso podrían determinar su eliminación, dependiendo de otros resultados.

Newell's vs. Unión: hora, TV y árbitros

  • Fecha: Domingo 1 de noviembre.
  • Horario: 18.30.
  • Estadio: Marcelo Bielsa, Rosario.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Daniel Zamora.
  • VAR: Germán Delfino.

Con apenas dos fechas por disputar, Newell's intentará aprovechar la localía para asegurar su clasificación, mientras que Unión buscará una victoria que le permita seguir soñando con los octavos de final del Torneo Clausura.

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