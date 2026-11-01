EN VIVO I Franco Colapinto va por los puntos en el GP de México: largará 11° con la ilusión de meterse entre los diez mejores

El piloto argentino de Alpine afrontará este domingo una nueva carrera de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tras avanzar a la Q2 y beneficiarse por la descalificación de Liam Lawson, buscará aprovechar su posición de partida para sumar puntos.

Hoy 16:14

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este domingo 1 de noviembre para disputar el Gran Premio de México de Fórmula 1, correspondiente a la 19ª fecha de la temporada 2026. El piloto argentino largará desde el 11° puesto, luego de una clasificación en la que terminó duodécimo, pero ganó una posición por la descalificación de Liam Lawson.

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La competencia comenzará a las 17.00 de Argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el representante de Alpine intentará avanzar en el pelotón y pelear por ingresar en la zona de puntos. <Cite refs={["turn220200search1","turn220200search7"]}/>

Colapinto buscará aprovechar su buena posición de largada

El piloto de Pilar tuvo un sábado positivo, en el que logró superar la Q1 y avanzar a la segunda instancia de clasificación.

Durante la primera tanda, registró una vuelta de 1:18.517, que le permitió ubicarse 15° y superar el corte. En la Q2, sin embargo, no consiguió el ritmo necesario para ingresar entre los diez mejores y terminó en el 12° lugar.

Su panorama mejoró posteriormente debido a una infracción al reglamento técnico de Liam Lawson, quien había clasificado noveno, pero fue descalificado. De esta manera, el argentino ascendió una posición y partirá desde la sexta fila.

Además, en la tercera práctica libre, Colapinto había finalizado 12°, apenas 22 milésimas por delante de su compañero Pierre Gasly, quien largará noveno.

Lewis Hamilton largará desde la pole position

La clasificación tuvo como gran protagonista a Lewis Hamilton, quien consiguió el mejor tiempo al volante de su Ferrari y alcanzó la pole position número 105 de su trayectoria.

El británico encabezará la grilla por delante de George Russell y Charles Leclerc, mientras que Kimi Antonelli y Max Verstappen completarán los cinco primeros lugares.

Para Colapinto, el objetivo será mantener un ritmo competitivo, aprovechar las oportunidades de sobrepaso y acercarse a la zona de puntuación en una carrera que se disputará sobre 71 vueltas.