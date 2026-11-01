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Detención por amenazas y control digital a expareja en Salta Capital

La Dirección de Prevención y Asistencia Informática de Salta detuvo a un hombre por hostigamiento y control digital contra su expareja tras un allanamiento en la ciudad.

Hoy 16:17

En un reciente operativo, la Dirección de Prevención y Asistencia Informática de Salta llevó a cabo un allanamiento que resultó en la detención de un hombre mayor de edad, quien está siendo investigado por amenazas y coacción en perjuicio de su expareja. Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre hostigamiento y control digital ejercido contra la mujer.

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La denuncia presentada por la víctima detalla que el sospechoso habría realizado amenazas graves, incluyendo la posibilidad de divulgar fotografías íntimas y conversaciones privadas sin el consentimiento de la afectada. Estas acciones constituyen un claro caso de abuso digital, donde el control sobre la información personal de la expareja es utilizado como herramienta de coacción.

Las autoridades policiales, tras realizar tareas de campo y recopilar evidencias sustanciales, lograron llevar a cabo el allanamiento en un inmueble ubicado en el macrocentro de Salta Capital. Durante este procedimiento, se procedió a la detención del sospechoso y al secuestro de un teléfono celular, el cual es considerado un elemento crucial para la investigación.

El proceso judicial está siendo supervisado por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y el Colegio de Jueces de Garantías, quienes están trabajando en conjunto para abordar este caso de manera efectiva. La cibercriminalidad es un fenómeno creciente que exige una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades.

La intervención de la Fiscalía es fundamental para garantizar que se sigan los procedimientos adecuados y se tomen las medidas necesarias para proteger a la víctima y otros posibles afectados. Este tipo de casos subraya la importancia de la prevención y asistencia informática en el ámbito de la seguridad pública.

Asimismo, la problemática del control digital y las amenazas en el contexto de relaciones personales ha cobrado relevancia en la agenda social, lo que ha llevado a las autoridades a implementar estrategias más robustas para combatir este tipo de delitos. La concientización y educación en temas de ciberseguridad son esenciales para prevenir situaciones de abuso y hostigamiento en el entorno digital.

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