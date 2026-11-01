Unión Lugones venció a Juventud Unida y avanzó a la cuarta ronda del Torneo Regional

El conjunto dirigido por Marcos Carrizo se impuso por 2-0 ante el equipo de Monte Quemado y consiguió su clasificación a la siguiente instancia, donde enfrentará a Central Argentino de La Banda. Sportivo Loreto y 25 de Mayo quedaron eliminados.

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Unión Lugones continúa firme en el Torneo Regional Federal Amateur y consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Juventud Unida de Monte Quemado, en condición de local, para asegurar su clasificación a la cuarta ronda de la competencia.

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El equipo conducido por Marcos Carrizo logró imponerse gracias a los goles de Pablo Jaimez, en contra, y Pablo Sosa, en un encuentro que también tuvo la expulsión de Darío Tevez en el conjunto local.

Con este resultado, Unión Lugones avanzó a la próxima instancia, donde tendrá como rival a Central Argentino de La Banda, en un atractivo enfrentamiento entre representantes del fútbol santiagueño.

Sportivo Loreto y 25 de Mayo quedaron eliminados

La jornada también dejó resultados adversos para otros dos equipos de Santiago del Estero.

Sportivo Loreto sufrió una dura derrota por 6-0 frente a Américo Tesorieri en Catamarca, en un partido que quedó prácticamente definido durante el primer tiempo, cuando el conjunto local ya ganaba por cinco goles.

Los tantos fueron convertidos por Miguel Aballay, Wilson Moreno (2), Luis Secco y Enzo Rusch (2).

Por su parte, 25 de Mayo de Termas de Río Hondo cayó 2-0 frente a Villa Cubas, que cerró la serie con un contundente global de 5-0. Juan Herrera y Mateo Delgado marcaron los goles del equipo catamarqueño.

De esta manera, Villa Cubas y Américo Tesorieri se enfrentarán en la cuarta ronda, mientras que Unión Lugones tendrá por delante el desafío de medirse con Central Argentino.

El Regional Federal Amateur continúa avanzando hacia sus instancias decisivas, con un nuevo cruce santiagueño que garantizará la presencia de un representante provincial en la siguiente fase.