Unión Santiago visita a Los Verdes en busca de la clasificación a la cuarta ronda del Torneo Regional

El Tricolor enfrentará hoy al conjunto de Nueva Esperanza, desde las 16.30, por la revancha de la tercera ronda eliminatoria. Tras el empate sin goles en la ida, ambos equipos buscarán quedarse con el pase a la próxima instancia.

Hoy 07:56

Unión Santiago afrontará hoy un compromiso decisivo en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, cuando visite a Los Verdes de Nueva Esperanza, desde las 16.30, por el partido de vuelta de la tercera ronda eliminatoria de la Región Centro.

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El conjunto tricolor llega a esta definición después de igualar 0-0 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Roberto “Tito” Molinari. Aquel resultado dejó la serie completamente abierta y obliga a ambos equipos a buscar una victoria para asegurar su clasificación.

Para Unión Santiago, el desafío será hacerse fuerte fuera de casa y conseguir un resultado que le permita seguir avanzando en la competencia. Del otro lado, Los Verdes intentará aprovechar su localía para superar al equipo capitalino y mantener viva su ilusión en el certamen.

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El partido se disputará en Nueva Esperanza, desde las 16.30, y contará con el arbitraje de Gabriel A. Ordóñez, de Termas de Río Hondo.

Los asistentes serán Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez, mientras que Matías Ezequiel Parrado se desempeñará como cuarto árbitro.

Con la serie igualada y la clasificación en juego, Unión Santiago y Los Verdes protagonizarán un duelo decisivo que definirá cuál de los dos representantes santiagueños continuará en la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

PROGRAMACIÓN

DOMINGO 01/11

11.30: Defensores de La Boca vs. Juventud Unida.

Arbitro: César Moya (Valle Viejo).

Asistentes: Javier Carrizo, Juan López y Facundo Tapia (Valle Viejo).

16.30: Los Verdes vs. Unión Santiago.

Arbitro: Gabriel Ordoñez (Liga Termense).

Asistentes: Antonio Paz, Enzo Suárez y Matías Parrado (Liga Termense).

17.30: Alumni vs. Camioneros.

Arbitro: Agustín Paz (Liga San Francisco).

Asistentes: Fernando Márquez, Mateo Miranda y Pablo Albarracín (Liga San Francisco).

18.00: General Paz Juniors vs. Canalense

Arbitro: Richard Moyano (Villa María).

Asistentes: Federico Nieto, Manuel Villagra y Jonathan Leira (Villa María).