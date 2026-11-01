Termas de Río Hondo se prepara para un día soleado: pronóstico prometedor para hoy Domingo 1 de noviembre de 2026

Los termenses disfrutarán de un clima mayormente soleado, con temperaturas agradables para el inicio del mes de noviembre. Sin embargo, se anticipan cambios en los próximos días.
El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy como parcialmente nublado, con una temperatura actual de 17.7 °C y una sensación térmica de 18.7 °C. Los termenses pueden esperar un día mayormente soleado con condiciones ideales para disfrutar al aire libre.
Durante la jornada, las temperaturas alcanzarán una máxima de 28.2 °C, lo que permitirá que muchos aprovechen el clima cálido en actividades recreativas y turísticas que ofrece la ciudad.
La humedad se encuentra alta, con un 88%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, los vientos suaves de 4.7 km/h del este-sureste ayudarán a mitigar el calor durante las horas pico.
En cuanto al pronóstico para mañana, se esperan lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 19 °C y máximas de 25.4 °C. Es importante que los termenses estén preparados para esta posible inclemencia del tiempo.
Para el martes, se anticipa un día cubierto con mínimas de 20.4 °C y máximas de 28 °C. Así que, aunque hoy se espera un clima soleado, el cambio en las condiciones atmosféricas llegará pronto.
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