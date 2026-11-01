Horror en Mar del Plata: niños encontraron restos humanos mientras jugaban en un terreno baldío

El hallazgo se produjo en el barrio Parque Independencia. Los restos estaban dentro de una cartera y ahora la Justicia intenta determinar qué ocurrió.

Hoy 08:11

Un grupo de chicos jugaba en un terreno baldío del barrio Parque Independencia, en Mar del Plata, y encontró una cabeza humana dentro de una cartera. El descubrimiento generó un importante despliegue policial y dio inicio a una investigación para establecer de dónde provienen los restos.

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El hecho ocurrió el viernes en la intersección de Posadas y avenida de las Islas Malvinas. Según relataron vecinos de la zona, después de encontrar el cráneo, los menores alertaron a sus familiares, que se comunicaron con la Policía. Al acercarse al lugar y revisar el descampado, también encontraron otras bolsas con restos óseos que, en un primer momento, hicieron sospechar que podían corresponder a distintas partes de un cuerpo.

Efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría con jurisdicción en la zona acudieron al predio, delimitaron el sector y realizaron un rastrillaje para buscar otros elementos que pudieran resultar importantes para la causa.

Aunque el hallazgo activó los protocolos correspondientes ante la posibilidad de un crimen, los primeros indicios llevaron a los investigadores a considerar que los huesos podrían tener una antigüedad considerable y no estar relacionados con un asesinato reciente.

Una de las hipótesis que se analiza es que se trate de piezas utilizadas por estudiantes universitarios de medicina.

Por ese motivo, en el ámbito judicial podrían descartar la hipótesis de que el cráneo esté vinculado con un episodio de violencia reciente. De todas maneras, la investigación continúa abierta y todavía deben establecerse las características y la procedencia de los restos encontrados.

En el lugar trabajaron especialistas de Policía Científica y personal forense, que recolectaron muestras y elementos de interés para la investigación. Entre las tareas previstas se encuentran determinar si los restos corresponden a un hombre o una mujer, establecer su antigüedad y avanzar en su posible identificación.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14. El fiscal Fernando Berlingeri se presentó en el descampado para coordinar las primeras medidas y supervisar el trabajo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Los investigadores también buscan establecer cómo llegaron los restos al terreno y si todos los elementos encontrados tienen un mismo origen.