La Banda se enfrenta a lluvias irregulares: clima cambiante para hoy Domingo 1 de noviembre de 2026

Los bandeños experimentan un clima inestable con lluvias en las cercanías y temperaturas que oscilan notablemente. Se esperan días similares en el corto plazo.
El clima en La Banda se presenta hoy con lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco. La temperatura actual es de 19.3 °C, con una sensación térmica muy similar de 19.2 °C, lo que indica un día fresco para los bandeños.
A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 35.8 °C, convirtiéndose en un contraste notable con la temperatura actual. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles altos, alrededor del 81%, lo que podría generar una sensación de calidez intensa por la tarde.
El viento, que sopla a 10.8 km/h desde el sureste, acompaña la inestabilidad climática, contribuyendo a la sensación de frescura en las primeras horas del día. Sin embargo, se espera que esta brisa disminuya a medida que las temperaturas aumenten.
Para mañana, lunes 2 de noviembre, el pronóstico indica que continuarán las lluvias irregulares, con mínimas de 20.6 °C y máximas de 32.5 °C. Los bandeños deben estar preparados para un clima similar, con la posibilidad de lluvias dispersas.
El martes 3 de noviembre también traerá lluvias irregulares, con mínimas de 21.4 °C y máximas que llegarán a los 34.3 °C. Los bandeños deben estar atentos a los cambios climáticos y a la posibilidad de precipitaciones durante los próximos días.
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