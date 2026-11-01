La Banda se enfrenta a lluvias irregulares: clima cambiante para hoy Domingo 1 de noviembre de 2026

Los bandeños experimentan un clima inestable con lluvias en las cercanías y temperaturas que oscilan notablemente. Se esperan días similares en el corto plazo.

Hoy 08:11

El clima en La Banda se presenta hoy con lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco. La temperatura actual es de 19.3 °C, con una sensación térmica muy similar de 19.2 °C, lo que indica un día fresco para los bandeños.

A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 35.8 °C, convirtiéndose en un contraste notable con la temperatura actual. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles altos, alrededor del 81%, lo que podría generar una sensación de calidez intensa por la tarde.

El viento, que sopla a 10.8 km/h desde el sureste, acompaña la inestabilidad climática, contribuyendo a la sensación de frescura en las primeras horas del día. Sin embargo, se espera que esta brisa disminuya a medida que las temperaturas aumenten.

Para mañana, lunes 2 de noviembre, el pronóstico indica que continuarán las lluvias irregulares, con mínimas de 20.6 °C y máximas de 32.5 °C. Los bandeños deben estar preparados para un clima similar, con la posibilidad de lluvias dispersas.

El martes 3 de noviembre también traerá lluvias irregulares, con mínimas de 21.4 °C y máximas que llegarán a los 34.3 °C. Los bandeños deben estar atentos a los cambios climáticos y a la posibilidad de precipitaciones durante los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.