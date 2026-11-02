Asesinatos que no deben ser sólo cosa de mujeres

Según un registro, en lo que va del año hubo 239 femicidios. El 61% fue cometido por parejas, ex parejas, o familiares. Si no se educa desde temprano en el respeto y no se destierran estereotipos, seguiremos contando mujeres muertas.

Hoy 06:49

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

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Evelyn Rivero Mejías era analista de sistemas, tenía 41 años y tres hijos de 14, 12 y 10 años. Los cuatro fueron asesinados en su casa de Merlo por Eyvind Soihit Meza, de 44, marido y padre de las víctimas. Después de su raid homicida, el hombre se suicidó. Todavía estaba muy fresca la conmoción por el hallazgo de los restos del cuerpo desmembrado de Nancy Godoy, de 52 años, la docente rural desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes. La autopsia reveló que fue asesinada a puñaladas.

Mientras se realizaba la búsqueda, lejos de allí, otras dos mujeres aparecieron muertas, presuntamente a manos de un mismo hombre: Daniela Villalba, de 28 años, en Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández, de 27, en la ciudad de Buenos Aires. Trabajadoras sexuales, el agresor, que fue detenido, las había contactado a través de una app de citas. El sábado fue deportado desde Estados Unidos Juan Manuel Reverter, de 38 años, mientras se tramita el pedido de extradición de México por el homicidio en Playa del Carmen de Agustina Jalabert, modelo argentina, y su novia.

Las noticias corresponden a los últimos diez días de octubre. No fueron los primeros crímenes, tampoco serán los últimos. Según el registro de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, el año pasado se registraron 200 víctimas directas de femicidio y 19 de femicidio vinculado.

En lo que va de 2026, entre enero y el 30 de octubre, el Observatorio Nacional MuMaLá, según un relevamiento propio, contabilizó 239 femicidios, un promedio de uno cada 30 horas. De acuerdo con este informe, en ese mismo lapso se anotaron 728 intentos a nivel nacional, mientras que 179 chicos y adolescentes quedaron huérfanos de madre. El 61% de los crímenes fue cometido por parejas, ex parejas, o familiares. El 59% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Según distintas organizaciones, octubre es el mes con más asesinatos por razones de género desde 2022.

Más allá de los números, lo grave es lo que se oculta detrás de un femicidio. El concepto se incorporó al Código Penal argentino en el inciso 11 del artículo 80, que estableció penas de prisión perpetua para el homicidio cometido contra una mujer perpetrado por un hombre mediando violencia de género. Se amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo, que sólo incluía a parejas casadas, para darle alcance a todos los vínculos de pareja, ya sea en vigencia o terminados, haya habido o no convivencia.

La Corte Suprema de la Nación tiene en estudio el caso de una chica de 21 años asesinada en Mendoza. Primero fue considerado homicidio simple y después femicidio, al revisar el caso la Corte Suprema de Justicia de esa provincia y reconocer un contexto de violencia de género.

El máximo Tribunal debe decidir, ante la apelación del condenado, si mantiene o no la figura de femicidio o restringe el uso del agravante sólo a casos probados de pareja o ex pareja. Como explica ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una decisión así implicaría un retroceso y dejaría fuera de la figura de femicidio, por ejemplo, un crimen como el de Angeles Rawson a manos del encargado de su edificio.

“No todo asesinato de una mujer es un femicidio”, dice ELA en su sitio web, aclarando que la Justicia debe mirar cómo ocurrió el crimen, y en qué contexto. Y ejemplifica: “La figura existe para identificar cuando un hombre asesina a una mujer por negarse a hacer lo que él quiere; por negarse a tener relaciones sexuales, a continuar con una relación o incluso por denunciar una situación de acoso. Eso tiene un nombre y una pena diferente, porque es un crimen diferente”.

La violencia de género es un flagelo que no cesa. Educar desde temprano en el respeto, fomentar el diálogo y la empatía, concientizar sobre estereotipos aún vigentes y desterrar conceptos como el de la mujer como propiedad de un hombre, es imprescindible. Mientras se entienda como algo que atañe sólo a las mujeres, seguiremos contando muertas.