El mensaje de Messi tras la agónica victoria de Inter Miami ante New England Revolution

El capitán argentino fue decisivo para dar vuelta el resultado en los últimos minutos. Primero asistió a Germán Berterame y después marcó un golazo para sellar el triunfo de Las Garzas.

Hoy 11:28

Lionel Messi volvió a demostrar su jerarquía y fue el gran protagonista de la agónica victoria de Inter Miami por 2-1 frente a New England Revolution, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El rosarino participó directamente en los dos goles de su equipo y permitió que Las Garzas escalaran al segundo puesto de la Conferencia Este.

Después del encuentro, el capitán de la Selección argentina compartió una publicación en sus redes sociales con un mensaje breve que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

"Otro objetivo cumplido. Seguimos!", escribió Messi, celebrando una victoria fundamental para las aspiraciones del conjunto dirigido por Cristian "Kily" González.

Messi lideró la remontada de Inter Miami

El partido se complicó para el equipo de Florida cuando Daniel Gazdag abrió el marcador para New England Revolution a los 7 minutos del segundo tiempo.

Sin embargo, Messi apareció en los momentos decisivos. A los 24 minutos del complemento, el argentino asistió a Germán Berterame, quien convirtió el empate.

Posteriormente, a los 38 minutos, el propio capitán rosarino marcó un golazo para completar la remontada y sellar el triunfo por 2-1.

Con este resultado, Inter Miami alcanzó los 59 puntos y quedó como escolta de Nashville SC, líder de la Conferencia Este con 74 unidades. New England quedó tercero con 58 puntos.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado 7 de noviembre, desde las 18 (hora argentina), cuando reciban a Charlotte FC en Miami.

El encuentro tendrá transmisión de Apple TV, a través de MLS Season Pass, y será importante para que el equipo de Messi defienda su segundo puesto de cara a los playoffs.

Con una nueva actuación determinante y un mensaje cargado de entusiasmo, Messi continúa liderando a Inter Miami en la recta final de la temporada, con la ilusión de llegar en las mejores condiciones a la definición de la MLS.