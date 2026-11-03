La Liga Profesional confirmó la programación de la última fecha del Torneo Clausura: días y horarios de todos los partidos

La 16ª jornada se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, con encuentros decisivos por la clasificación a los playoffs y las copas internacionales. Central Córdoba recibirá a Lanús el domingo desde las 17.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la 16ª y última fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La jornada será determinante para definir los equipos clasificados a los octavos de final y las posiciones de la tabla anual, que otorgan cupos para las competencias internacionales de 2027.
Uno de los encuentros destacados para Santiago del Estero será el de Central Córdoba ante Lanús, programado para el domingo 8 de noviembre a las 17. El Ferroviario será local frente al Granate en el cierre de la fase regular del campeonato.
La actividad comenzará el jueves con la visita de River a Aldosivi, desde las 15. El Millonario buscará asegurar el cuarto puesto de su zona para disputar como local los octavos de final. Ese mismo día, Gimnasia de La Plata recibirá a Belgrano.
El sábado tendrá tres encuentros fundamentales desde las 17.30: Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto. Los tres partidos serán claves para definir las primeras posiciones de la tabla anual y los lugares de clasificación a las copas internacionales.
Desde la AFA explicaron que la programación priorizó la disputa simultánea de los encuentros que involucran a equipos con objetivos similares, tanto en la pelea por la tabla anual como en la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta también los requerimientos de seguridad.
Jueves 5 de noviembre
15.00 | Aldosivi vs. River
19.15 | Gimnasia La Plata vs. Belgrano
Viernes 6 de noviembre
15.00 | Barracas Central vs. Racing
19.00 | San Lorenzo vs. Platense
19.00 | Independiente vs. Deportivo Riestra
19.00 | Unión vs. Vélez
22.00 | Tigre vs. Sarmiento
22.00 | Banfield vs. Atlético Tucumán
Sábado 7 de noviembre
15.00 | Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
15.00 | Talleres vs. Estudiantes
17.30 | Argentinos Juniors vs. Huracán
17.30 | Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
17.30 | Boca vs. Defensa y Justicia
Domingo 8 de noviembre
17.00 | Central Córdoba vs. Lanús
19.30 | Instituto vs. Newell's