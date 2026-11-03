La Liga Profesional confirmó la programación de la última fecha del Torneo Clausura: días y horarios de todos los partidos

La 16ª jornada se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, con encuentros decisivos por la clasificación a los playoffs y las copas internacionales. Central Córdoba recibirá a Lanús el domingo desde las 17.

02/11/2026

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la 16ª y última fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La jornada será determinante para definir los equipos clasificados a los octavos de final y las posiciones de la tabla anual, que otorgan cupos para las competencias internacionales de 2027.

Uno de los encuentros destacados para Santiago del Estero será el de Central Córdoba ante Lanús, programado para el domingo 8 de noviembre a las 17. El Ferroviario será local frente al Granate en el cierre de la fase regular del campeonato.

La actividad comenzará el jueves con la visita de River a Aldosivi, desde las 15. El Millonario buscará asegurar el cuarto puesto de su zona para disputar como local los octavos de final. Ese mismo día, Gimnasia de La Plata recibirá a Belgrano.

El sábado tendrá tres encuentros fundamentales desde las 17.30: Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto. Los tres partidos serán claves para definir las primeras posiciones de la tabla anual y los lugares de clasificación a las copas internacionales.

Desde la AFA explicaron que la programación priorizó la disputa simultánea de los encuentros que involucran a equipos con objetivos similares, tanto en la pelea por la tabla anual como en la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta también los requerimientos de seguridad.

La programación completa de la fecha 16 del Torneo Clausura

Jueves 5 de noviembre

15.00 | Aldosivi vs. River

19.15 | Gimnasia La Plata vs. Belgrano

Viernes 6 de noviembre

15.00 | Barracas Central vs. Racing

19.00 | San Lorenzo vs. Platense

19.00 | Independiente vs. Deportivo Riestra

19.00 | Unión vs. Vélez

22.00 | Tigre vs. Sarmiento

22.00 | Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15.00 | Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15.00 | Talleres vs. Estudiantes

17.30 | Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30 | Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

17.30 | Boca vs. Defensa y Justicia

Domingo 8 de noviembre

17.00 | Central Córdoba vs. Lanús

19.30 | Instituto vs. Newell's