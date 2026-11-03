Torneo Clausura 2026: así quedarían los cruces de octavos de final y el camino hacia el título

A falta de una fecha para el cierre de la fase regular, comienzan a definirse los enfrentamientos de los playoffs. Boca, River y Rosario Central ya conocen a sus posibles rivales, mientras que otros equipos todavía pelean por ingresar entre los ocho mejores de cada zona.

02/11/2026

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva y, con una sola fecha por disputarse, empieza a tomar forma el cuadro de los octavos de final de la Liga Profesional. Los primeros ocho equipos de cada zona avanzarán a los playoffs, donde comenzará el camino hacia la gran final, programada para el sábado 12 de diciembre en La Plata.

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, Boca enfrentaría a Independiente Rivadavia, mientras que River se mediría ante Lanús. Por su parte, Rosario Central jugaría contra Independiente y Argentinos Juniors tendría como rival a Gimnasia de Mendoza.

En la otra parte del cuadro aparecen cruces como Instituto ante Sarmiento, Vélez frente a Barracas Central y Defensa y Justicia contra Belgrano. Además, Gimnasia de La Plata se enfrentaría a Newell's. Sin embargo, estos emparejamientos son provisorios y podrían modificarse con los resultados de la última jornada.

Los posibles cruces de octavos de final del Clausura 2026:

Parte izquierda del cuadro:

Instituto vs. Sarmiento

River vs. Lanús

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

Vélez vs. Barracas Central

Parte derecha del cuadro:

Rosario Central vs. Independiente

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Boca vs. Independiente Rivadavia

Gimnasia de La Plata vs. Newell's

Los octavos de final comenzarán el fin de semana del 22 de noviembre, mientras que los cuartos se disputarán el 29 de noviembre y las semifinales el 6 de diciembre. La final se jugará el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Todos los encuentros eliminatorios serán a partido único, con localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular, excepto la final, que se disputará en cancha neutral. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir la igualdad, definición por penales.

El equipo que se consagre campeón obtendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura, el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.