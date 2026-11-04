Neve Campbell confirmó su regreso como Sidney Prescott en Scream 8

La actriz volverá a protagonizar la octava película de la franquicia de terror. Después de ausentarse de la sexta entrega por una disputa salarial, retomó su histórico personaje en el último filme y ahora confirmó que seguirá enfrentándose a Ghostface.

Hoy 08:06

Neve Campbell volverá a interpretar a Sidney Prescott en "Scream 8". La actriz canadiense confirmó que formará parte de la próxima película de la exitosa franquicia de terror, que ya se encuentra en desarrollo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia fue revelada durante una entrevista con Associated Press en Londres, mientras Campbell promocionaba la segunda temporada de la serie Black Doves, de Netflix. Al enumerar sus próximos proyectos, mencionó dos producciones televisivas y luego hizo referencia a la nueva película de la saga.

Cuando le preguntaron si podía adelantar algún detalle, la actriz prefirió mantener el misterio. "Ya saben que nunca puedo contarles nada sobre Scream 8", respondió entre risas. Sin embargo, enseguida confirmó su participación: "Voy a estar en ella".

La confirmación representa una buena noticia para los seguidores de la saga, que tiene en Sidney Prescott a su protagonista histórica desde el estreno de la primera película, en 1996.

El regreso después de una disputa salarial

Campbell participó en seis de las siete películas estrenadas hasta ahora. Su única ausencia fue en "Scream VI" (2023), luego de rechazar la propuesta económica que le habían ofrecido para regresar.

En aquel momento, la actriz explicó que el ofrecimiento no reflejaba el valor que consideraba haber aportado a la franquicia durante tantos años. Incluso llegó a pensar que su historia con la saga había terminado definitivamente.

Su regreso se concretó en "Scream 7", estrenada en febrero de 2026, después de alcanzar un acuerdo para volver a ponerse en la piel de Sidney. Según trascendió, habría recibido alrededor de 7 millones de dólares por su participación.

La séptima entrega volvió a colocar a Prescott en el centro de la historia. En esta oportunidad, el personaje intenta llevar una vida tranquila junto a su marido y su hija adolescente, pero una nueva aparición de Ghostface amenaza a su familia.

Qué se sabe de la octava película

El desarrollo de "Scream 8" fue impulsado por el buen desempeño comercial de la película anterior. La séptima entrega consiguió el mejor estreno de la historia de la franquicia, con aproximadamente 97,2 millones de dólares en su primer fin de semana mundial, y alcanzó una recaudación global cercana a los 208 millones.

El guion de la nueva película estará a cargo de Lilla y Nora Zuckerman, conocidas por su trabajo en la serie Poker Face.

Por su parte, Kevin Williamson, creador y guionista de la película original y director de la séptima entrega, continuará vinculado al proyecto como productor, aunque no estaría nuevamente detrás de cámara.

Por ahora, no se anunció una fecha de estreno ni se confirmó el resto del elenco. Tampoco se conocen detalles de la trama. Lo que sí está asegurado es que Sidney Prescott volverá a ser parte de una de las sagas de terror más populares del cine.