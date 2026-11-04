Richard Coleman anunció el regreso de Fricción, la banda que creó junto a Gustavo Cerati en los años 80

El grupo volverá a los escenarios en abril de 2027, durante el Quilmes Rock. La reunión tendrá la formación de 1987 y marcará el reencuentro de sus integrantes después de casi cuatro décadas.

Hoy 13:05

Fricción, una de las bandas emblemáticas de la escena new wave y post-punk argentina de los años 80, volverá a los escenarios después de casi 40 años. El anuncio fue realizado por Richard Coleman, líder y fundador del grupo, que confirmó su participación en la próxima edición del Quilmes Rock 2027.

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El reencuentro se concretará en abril del próximo año y tendrá una particularidad: contará con la formación de 1987, integrada por Coleman, Roly Ureta, Daniel Castro, Daniel Ávila y El Gonzo. Se trata de la alineación que marcó una etapa fundamental en la historia de la banda.

"Abril de 2027, nos reuniremos a tocar en el Quilmes Rock. ¡Fricción!", anunció el grupo en sus redes sociales, en una publicación que también funcionó como homenaje a los históricos conciertos que ofrecieron en el Stud Free Pub durante 1985.

"Estamos súper contentos. Surgió la posibilidad de hacerlo en el Quilmes Rock y creo que no podríamos haberlo hecho de otra manera. Fue un gran pretexto para volver a hablarnos y decir: 'Lo hacemos esta vez'. En 40 años nunca nos juntamos. Nos pareció un buen momento", contó Coleman en diálogo con Mega 98.3.

El regreso tendrá un significado especial por la historia del grupo y su vínculo con Gustavo Cerati. Fricción nació a partir de una iniciativa compartida entre el cantante y el líder de la banda, quienes comenzaron a trabajar juntos en nuevas composiciones a comienzos de aquella década.

En una entrevista anterior, Coleman había recordado cómo surgió el proyecto: "Lo de Fricción lo armamos con Gustavo, nosotros dos. Me llamó él, para mi sorpresa, porque nosotros nos veíamos amistosamente, socialmente, pero para el '83 hacía rato que no tocábamos juntos, él estaba muy enfocado con ponerle fichas a Soda".

La primera formación contó con Cerati en guitarra, Fernando Samalea en batería y Christian Basso en bajo, además de Coleman. En abril de 1985 realizaron tres presentaciones en el Stud Free Pub, un espacio fundamental para el desarrollo del rock alternativo porteño.

Aunque la participación de Cerati como integrante se limitó a aquella primera etapa, su relación con Fricción continuó. En 1986 participó como músico invitado y productor de Consumación o Consumo, uno de los trabajos más representativos del grupo.

Entre las canciones que marcaron su recorrido aparecen "Perdiendo el contacto", "A veces llamo" y su recordada versión en español de "Heroes", de David Bowie. Esta última formó parte de Para terminar, el segundo álbum de la banda.

Fricción se separó en 1989, después de una serie de presentaciones en el boliche Palladium, y desde entonces sus integrantes no habían vuelto a reunirse sobre un escenario. Ahora, el Quilmes Rock será el marco elegido para recuperar una parte importante de la historia del rock argentino.