El programa Qué Miércoles llegará a más comercios del interior santiagueño tras un nuevo convenio

David Guido, titular de la entidad, destacó en Radio Panorama los resultados de la iniciativa y anticipó que buscarán ampliar su alcance mediante el trabajo con intendencias y comunas.

Hoy 13:34

El programa Qué Miércoles, que promueve las compras en comercios de Santiago del Estero mediante descuentos y facilidades de pago, llegará a más establecimientos de la provincia a partir de un nuevo convenio entre el Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio e Industria.

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En diálogo con Radio Panorama, el presidente de la entidad empresarial, David Guido, explicó que el acuerdo permitirá incorporar nuevos comercios de diferentes sectores y localidades, con el objetivo de extender los beneficios de la iniciativa y fortalecer la actividad comercial.

"Funciona igual que el Hot Sale, con promociones y descuentos. Además, hay acuerdos con tarjetas de crédito para ofrecer cuotas sin interés que hagan atractivo comprar ese día", explicó.

Guido señaló que uno de los aspectos centrales del programa es la difusión de las promociones. En ese sentido, indicó que los comerciantes podrán publicar sus ofertas en la página web de la Cámara de Comercio, por el solo hecho de ser socios de la institución.

El dirigente destacó los resultados que viene obteniendo la propuesta en la provincia y aseguró que los miércoles se registra un movimiento comercial considerablemente mayor.

"Ha tenido mucho éxito en toda la provincia, el consumo aumenta muchísimo los miércoles, en porcentajes que en ocasiones llegan al 100%", afirmó.

El nuevo convenio busca profundizar ese impacto y extender la participación a establecimientos que todavía no forman parte de la iniciativa. Para ello, se prevé un trabajo coordinado con los gobiernos locales.

"Se va a instrumentar de inmediato para trabajar con intendencias y comunas y que esta promoción llegue a todos los comercios del interior del país", adelantó Guido.

De esta manera, Qué Miércoles apunta a ampliar su presencia territorial, sumar nuevos rubros y ofrecer más alternativas a los consumidores, al tiempo que busca generar mayores oportunidades de venta para los comerciantes santiagueños.