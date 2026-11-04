Tragedia en Río de Janeiro: revelaron el video del accidente en el que murió un argentino

El joven, de 26 años y oriundo de Santa Cruz, estaba de vacaciones con amigos. El material será clave para determinar qué provocó la caída en la que también murió el instructor brasileño.

Hoy 13:09

Se conoció en las últimas horas el video del accidente en ala delta ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, en el que murieron el turista argentino Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, y el instructor Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45.

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El vuelo había sido registrado por el Club de Vuelo Libre de São Conrado, empresa encargada de la actividad, y el material será analizado para determinar qué provocó la abrupta caída.

El ala delta había despegado desde la rampa de Pedra Bonita. Según las primeras reconstrucciones, la principal hipótesis apunta a que el instructor habría realizado una curva demasiado baja y cerrada, lo que pudo haber provocado una rápida pérdida de altura y el posterior impacto contra un muro.

De todos modos, las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación y el video será una de las piezas centrales para reconstruir los últimos segundos del vuelo.

Tras el impacto, Arismendi y el instructor fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, aunque ambos fallecieron minutos después.

Quién era el turista argentino

Adrián Guillermo Arismendi era oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y había llegado a Río de Janeiro apenas un día antes del accidente.

Adrián Guillermo Arismendi

El joven se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos cuando decidió realizar la actividad de vuelo que terminó en tragedia.

Las autoridades continúan con las pericias para establecer con precisión cómo se produjo la caída y si existieron responsabilidades en el accidente.