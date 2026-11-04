Trabajadores de Pauny en Santiago del Estero realizan una medida de fuerza por atrasos en el pago de salarios

La medida se suma al conflicto registrado en la fábrica de Las Varillas, Córdoba. Los empleados reclaman pagos quincenales pendientes y advierten sobre inconvenientes con la cobertura de sus obras sociales.

Hoy 12:58

El conflicto laboral en la empresa fabricante de tractores Pauny también alcanzó a Santiago del Estero, donde trabajadores decidieron tomar la planta ante los atrasos en el pago de sus salarios y otras irregularidades que, según denunciaron, afectan su situación laboral.

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De acuerdo con la información proporcionada por los empleados, los pagos quincenales no se estarían efectuando con normalidad. Además, señalaron que se registraron bajas en las obras sociales y que no figuran pagos sistematizados desde agosto para los trabajadores.

La situación se produce en medio del conflicto que atraviesa la compañía a nivel nacional. Durante la jornada del martes, trabajadores de la planta de Pauny en Las Varillas, Córdoba, resolvieron permanecer dentro de las instalaciones y realizar una retención de tareas en reclamo por salarios adeudados.

En el establecimiento cordobés, que cuenta con aproximadamente 450 empleados, los trabajadores denuncian atrasos salariales que se vienen registrando desde hace meses y reclaman una propuesta concreta de la empresa para regularizar los pagos pendientes.

En Santiago del Estero, los trabajadores plantean una problemática similar, vinculada principalmente con el cumplimiento de las obligaciones salariales y la situación de sus prestaciones de salud.

Por el momento, se aguardan novedades sobre posibles respuestas de la empresa a los reclamos de los empleados y la evolución del conflicto en ambas plantas.