Tras las polémicas del Superclásico, Stéfano Di Carlo pidió a la AFA que Nicolás Rámirez no vuelva a dirigir a River

El presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, confirmó que presentó una nota formal ante la Asociación del Fútbol Argentino por la actuación del árbitro en la derrota ante Boca.

Hoy 13:10

La polémica por el arbitraje del último Superclásico sumó un nuevo capítulo. El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, confirmó que el club presentó un pedido formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al Millonario.

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La decisión se conoció después de la derrota por 1-0 ante Boca en La Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura que estuvo marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

"Hemos pedido por nota ayer que Ramírez no nos dirija más. No vale la pena ahondar en lo que todos vimos. Un arbitraje desastroso", expresó Di Carlo durante una entrevista con ESPN.

Los principales cuestionamientos de River apuntaron a la diferencia de criterios en las sanciones disciplinarias. Además de las dos tarjetas rojas que recibió el equipo, desde el club reclamaron una posible segunda amarilla para Leandro Paredes y un supuesto penal sobre Nicolás Otamendi.

Tras el encuentro, Di Carlo ya había manifestado públicamente su malestar con el arbitraje y la conducción del fútbol argentino. Sus críticas también fueron acompañadas por otros dirigentes y exdirigentes de la institución.

Por otra parte, Ramírez no fue designado para la fecha 16 del Torneo Clausura. Sin embargo, su ausencia no responde a una sanción por el Superclásico, sino a una intervención quirúrgica que tenía programada.