Banfield y Atlético Tucumán cierran su participación en el Clausura

El Taladro y el Decano se enfrentarán este viernes desde las 22 en el estadio Florencio Sola, por la última fecha de la Zona B. Ambos quedaron eliminados de los playoffs y buscarán despedirse con una victoria.

Hoy 07:00

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes 6 de noviembre, desde las 22, en el estadio Florencio Sola, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan sin posibilidades de clasificarse a los octavos de final, aunque buscarán cerrar la fase regular con un resultado positivo.

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El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, viene de caer 3 a 1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y acumula apenas un punto de los últimos nueve disputados. Actualmente ocupa el 13° puesto de la Zona B con 14 unidades y tiene la mirada puesta en las semifinales de la Copa Argentina ante Boca, previstas para el 14 de noviembre.

Por su parte, Atlético Tucumán llega después de perder 2 a 1 frente a Argentinos Juniors como local. El equipo conducido por Julio César Falcioni se ubica en el décimo lugar con 17 puntos y necesita sumar para mejorar su situación en la tabla de los promedios de cara a la próxima temporada.

El Decano tendrá dos bajas importantes para este compromiso, ya que Luciano Vallejo y Maximiliano Villa fueron expulsados en el encuentro anterior y no estarán disponibles. En tanto, Troglio deberá definir si utiliza a sus habituales titulares o preserva futbolistas pensando en el cruce copero ante el Xeneize.

El encuentro comenzará a las 22 horas, contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca y tendrá a Adrián Franklin en el VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports.