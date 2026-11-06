Estudiantes de cuatro departamentos santiagueños visitaron Casa de Gobierno

Alumnos de Robles, Río Hondo, Ojo de Agua y Belgrano fueron recibidos por el ministro Bernardo Herrera, en el marco del programa provincial “Conociendo mi provincia”.

Hoy 01:09

Estudiantes de cuatro departamentos de Santiago del Estero visitaron este jueves Casa de Gobierno, como parte de las actividades del programa “Conociendo mi provincia”, una iniciativa destinada a que los jóvenes del interior conozcan lugares emblemáticos y el funcionamiento de las instituciones provinciales.

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En representación del gobernador Elías Suárez, el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo José Herrera, recibió a los alumnos que cursan el último año del nivel secundario en establecimientos educativos de Robles, Río Hondo, Ojo de Agua y Belgrano.

Desde el departamento Robles participaron estudiantes de la Escuela Técnica N° 10 “María Santísima”, de Villa Robles, y del Colegio “Juan F. Maradona”, de Beltrán.

Por Río Hondo asistieron delegaciones del Colegio “Nuestra Señora del Pilar” y del Agrupamiento N° 86.040 de Villa Río Hondo. En tanto, Ojo de Agua estuvo representado por alumnos del Secundario N° 7 “Leopoldo Lugones”.

También participaron jóvenes del departamento Belgrano, pertenecientes al Colegio Secundario de Fortín Inca y al Secundario de Guardia Escolta, sede del Agrupamiento N° 86.100 de Cuatro Bocas.

Un recorrido para conocer la provincia

El programa “Conociendo mi provincia” permite que estudiantes del último año del secundario recorran distintos puntos de interés histórico, cultural e institucional de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

La propuesta busca ampliar los conocimientos de los jóvenes sobre su provincia, fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y el Estado, y promover la participación ciudadana.

Durante el encuentro, Bernardo Herrera destacó la importancia que la gestión provincial otorga a la educación y al acceso igualitario a las oportunidades de formación.

“Santiago del Estero tiene la educación como una de sus políticas fundamentales, en las que se apoya la gestión del gobernador Elías Suárez”, expresó el funcionario.

Asimismo, señaló que el acompañamiento educativo también comprende inversiones en infraestructura escolar, capacitación docente y la provisión de herramientas para el aprendizaje.

De esta manera, los estudiantes del interior santiagueño participaron de una experiencia educativa que les permitió acercarse a las instituciones provinciales y conocer parte del patrimonio histórico y cultural de Santiago del Estero.