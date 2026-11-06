Allanamiento en El Cadillal investiga la muerte de perros en Villa del Parque

La Policía de Tucumán lleva a cabo un allanamiento en El Cadillal relacionado con la investigación de la muerte de varios perros, incautando un rifle de aire comprimido y productos químicos.

Hoy 01:19

En un esfuerzo por esclarecer la muerte de varios perros en El Cadillal, la Policía de Tucumán llevó a cabo un allanamiento en el barrio Villa del Parque. Este procedimiento se inscribe dentro de una investigación impulsada por la Fiscalía de Delitos Complejos, la cual busca determinar las circunstancias que rodearon la muerte de estos animales, tanto callejeros como domésticos.

El operativo se realizó tras la recopilación de información que llevó a los efectivos de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales a solicitar la autorización judicial correspondiente. Durante el allanamiento, se incautó un rifle de aire comprimido calibre 5.5, así como balines y una variedad de productos químicos, incluyendo fertilizantes e insecticidas de distintas marcas.

Entre los elementos secuestrados, se destacan aquellos que podrían ser relevantes para la investigación, lo que incluye tanto armas como sustancias químicas que podrían haber influido en la muerte de los perros. Estos hallazgos son parte de un esfuerzo más amplio por identificar a los responsables de este trágico suceso.

La investigación ha suscitado un gran interés en la comunidad local, ya que la muerte de los perros ha generado preocupación por la seguridad y el bienestar de los animales en la zona. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han expresado su apoyo a la investigación y han solicitado que se apliquen las sanciones correspondientes a los culpables.

La Fiscalía ha notificado a una persona vinculada al domicilio allanado, lo que indica que existen líneas de investigación específicas que están siendo exploradas. Este desarrollo es clave para asegurar que se tomen las acciones legales adecuadas ante la posible responsabilidad de individuos en este caso.

A medida que la investigación avanza, se espera que se recopile más evidencia que ayude a aclarar los motivos detrás de la muerte de estos animales, así como determinar si hubo intencionalidad en los actos que llevaron a esta situación. La comunidad se mantiene atenta a los avances de este caso, que ha puesto de relieve la importancia de la protección animal.

La Policía de Tucumán ha reiterado su compromiso con la investigación y ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda ser de utilidad. La protección de los animales y la justicia en casos de maltrato son prioridades que deben ser atendidas con seriedad y urgencia.