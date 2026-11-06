Detienen a cuatro policías en Jujuy por agresión a adolescentes

Cuatro policías de Jujuy han sido detenidos tras ser acusados de agredir a dos adolescentes durante un operativo, con imputaciones por privación abusiva de la libertad y vejaciones.

Hoy 02:24

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy ha llevado a cabo la detención de cuatro efectivos policiales implicados en un incidente ocurrido en el barrio Alto Comedero el pasado 31 de octubre. Este operativo se originó en la colectora de la Ruta Nacional N° 66, donde se reportó inicialmente una agresión hacia dos adolescentes por parte de los agentes de la fuerza pública.

La investigación comenzó tras una denuncia que señalaba un uso excesivo de la fuerza durante el desarrollo del operativo policial, que finalizó con una persecución que concluyó en una avenida de Alto Comedero. El fiscal Diego Ignacio Funes, quien lidera la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, solicitó al Juzgado de Control una orden para allanar y registrar los domicilios de los policías involucrados.

El Juzgado de Control accedió a la solicitud del fiscal, y el día 4 de noviembre se realizaron los procedimientos que resultaron en la detención de los cuatro efectivos. Estos agentes son acusados de delitos graves como la privación abusiva de la libertad y vejaciones, los cuales están tipificados en el artículo 144 bis, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación.

Las autoridades judiciales han programado una audiencia imputativa en la que se les comunicarán a los detenidos los cargos que se les atribuyen, así como la calificación legal correspondiente. Este proceso judicial busca garantizar la transparencia y la justicia ante las denuncias de abuso de autoridad por parte de los agentes de la ley.

Por otra parte, la Fiscalía continúa llevando a cabo las diligencias de investigación pertinentes para aclarar las circunstancias del procedimiento policial y la participación exacta de cada uno de los efectivos involucrados. Estos hechos han levantado preocupaciones en la comunidad sobre el comportamiento de la fuerza pública y su relación con los ciudadanos.

Los derechos de los jóvenes y la protección contra el abuso son temas de vital importancia en la sociedad actual, y este caso se suma a un creciente número de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La sociedad espera respuestas claras y medidas efectivas que aseguren la rendición de cuentas en estos casos.