Detienen al líder del Clan Sequeira y su pareja en Santa Fe

La Policía Federal Argentina detuvo al líder del Clan Sequeira y su pareja en un búnker tras una exhaustiva investigación de nueve meses.

Hoy 04:14

En una operación de gran relevancia, la Policía Federal Argentina (PFA) logró la detención de A. S., conocido como «Monito», quien es considerado el presunto líder del Clan Sequeira, y su pareja, A. B. F., en un búnker ubicado en el barrio Punta Norte de la ciudad de Santa Fe. Esta acción se llevó a cabo en la madrugada del día de hoy y representa un hito significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La detención de ambos individuos es el resultado de un trabajo de investigación que se extendió a lo largo de nueve meses. Durante este período, los efectivos de la PFA realizaron tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje, lo que les permitió rastrear y localizar a los fugitivos. La combinación de tecnología y métodos tradicionales de investigación ha demostrado ser eficaz en la identificación de sus movimientos y, finalmente, en la ubicación del búnker donde se encontraban escondidos.

Los investigadores utilizaron un enfoque meticuloso para seguir los rastros digitales dejados por la pareja. Esto fue crucial para establecer su ubicación exacta y llevar a cabo el operativo de detención. En el momento del allanamiento, se encontraron diversos elementos que serán incorporados como material probatorio en el expediente judicial. Este tipo de evidencia es fundamental para fortalecer el caso contra los detenidos.

Ambos detenidos contaban con pedidos de captura vigentes por su presunta implicación en actividades relacionadas con la infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Esta ley regula el tráfico y consumo de sustancias prohibidas en el país, y su violación conlleva severas sanciones. Este aspecto es crucial para entender la gravedad de las acusaciones que enfrentan.

El allanamiento fue supervisado por el fiscal federal Roberto Salúm, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). Salúm impartió las directrices necesarias para llevar a cabo el procedimiento de manera efectiva y dentro del marco legal correspondiente. Tras recibir informes sobre el éxito del operativo, el fiscal ordenó que A. S. y A. B. F. permanecieran privados de su libertad y quedaran a disposición de la Justicia Federal.

Ambos deberán comparecer ante el juez para prestar declaración indagatoria. En este contexto, la calificación legal provisional de la causa es por infracción a la normativa mencionada, lo que podría implicar consecuencias legales severas si se comprueban los delitos imputados. La PFA reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, resaltando la importancia de estos operativos en la seguridad pública.