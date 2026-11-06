Abigeato en Figueroa: secuestraron cuatro equinos y 15 kilos de carne durante un allanamiento

La Policía realizó un procedimiento en una vivienda de Quebrachal Oeste. También incautaron herramientas y otros elementos que podrían estar relacionados con la investigación.

Hoy 10:41

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo este martes en la localidad de Quebrachal Oeste, departamento Figueroa, en el marco de una causa judicial por presunto abigeato. Por disposición del fiscal Dr. Miguel Ángel Torressi y con intervención de la Justicia, efectivos realizaron un allanamiento en un inmueble perteneciente a un hombre conocido como “Nono” Díaz.

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El operativo se inició luego de que personal del Destacamento N.º 8 La Guardia, mientras cumplía directivas judiciales, informara sobre la presencia de animales con características similares a los denunciados como sustraídos. Además, alertaron sobre presuntos incidentes entre integrantes de las familias involucradas en el conflicto.

Ante esta situación, el fiscal interviniente, junto con la Dra. Erica Casagrande, dispuso una orden de allanamiento y secuestro de los bienes denunciados.

La medida se concretó alrededor de las 12.45, con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales y en presencia de dos testigos hábiles.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro preventivo de cuatro animales equinos: un caballo negro con frente blanca, un caballo colorado, una yegua colorada —los tres con marca identificatoria S.D.— y un potrillo tobiano que, debido a su corta edad, no presentaba marca.

Asimismo, los uniformados incautaron un cencerro dorado, un cuchillo tipo carnicero de mango azul, una chaira afiladora, un freno con cabezada roja y aproximadamente 15 kilogramos de carne, cuyo origen no pudo ser establecido en el lugar.

Otro dato que surgió durante la inspección fue la presencia de aproximadamente ocho pozos en las inmediaciones del inmueble. Según se dejó constancia en el procedimiento, por sus características aparentarían ser utilizados para arrojar restos de animales faenados.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

El procedimiento finalizó alrededor de las 15.15, con el retiro del personal policial del lugar.