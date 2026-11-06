Dibu Martínez sorprendió con su recuperación: volvió a entrenarse con una máscara especial y apunta a la Selección Argentina

El arquero campeón del mundo aceleró los tiempos tras sufrir una fractura de mandíbula y podría regresar este fin de semana. Además, fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de noviembre.

Hoy 11:05

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a los entrenamientos de Chelsea utilizando una máscara protectora de fibra de carbono, luego de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre. El arquero argentino sorprendió por su rápida recuperación y mantiene la ilusión de regresar a las canchas este fin de semana, además de estar disponible para la Selección Argentina.

La lesión ocurrió el pasado 17 de octubre ante Everton, cuando protagonizó un fuerte choque aéreo con Jarrad Branthwaite. El impacto le provocó una fractura que requirió una intervención quirúrgica y la colocación de una placa con cuatro tornillos.

Aunque los médicos estimaban una recuperación de hasta 60 días, el campeón del mundo retomó sus rutinas apenas cuatro días después de la operación. Actualmente utiliza un protector facial diseñado a medida para amortiguar posibles golpes y continúa con una dieta líquida, debido a que todavía no puede masticar alimentos sólidos.

El entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, dejó abierta la posibilidad de que el argentino vuelva a jugar este domingo frente a Sunderland. "Existe la posibilidad", expresó el técnico al referirse a su regreso.

Mientras tanto, Dibu Martínez integra la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos que Argentina disputará frente a Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17. El arquero dejó en claro su intención de participar: "El plan es ir a esta doble fecha a jugar, a atajar. Llego, llego", aseguró en una entrevista con Los Edul.

Al recordar el accidente, el arquero contó que fue uno de los golpes más fuertes de su carrera y reconoció que perdió el conocimiento tras el impacto. "No me acuerdo porque me desmayé", explicó, mientras continúa trabajando para recuperar su mejor condición física y regresar cuanto antes al arco.