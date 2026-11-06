Ángel Romero, el extranjero de Boca que quedará afuera ante Defensa y Justicia

El delantero paraguayo no será convocado para el encuentro en el que el Xeneize buscará quedarse con la tabla anual. Rodolfo Arruabarrena debió definir qué futbolista extranjero quedaría al margen por una cuestión reglamentaria.

Hoy 10:49

Boca Juniors se prepara para recibir este sábado a Defensa y Justicia en La Bombonera, en un partido decisivo por el liderazgo de la tabla anual 2026. En la previa, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tomó una determinación importante: Ángel Romero no formará parte de la lista de convocados.

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La decisión responde al límite reglamentario de extranjeros, ya que el Xeneize cuenta con seis futbolistas que ocupan cupo, pero solamente cinco pueden firmar planilla. Por ese motivo, el delantero paraguayo volverá a quedar afuera, tal como ocurrió en el Superclásico ante River.

Los cinco extranjeros que estarán disponibles para el compromiso son Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Enner Valencia. De esta manera, el cuerpo técnico utilizará la totalidad de los cupos permitidos para el encuentro.

Por otra parte, Williams Alarcón y Miguel Merentiel no están incluidos en ese límite, debido a que ambos cuentan con la ciudadanía argentina y no ocupan plaza de extranjero.

La determinación también busca evitar inconvenientes administrativos como el que sufrió Boca anteriormente frente a Vélez por la Copa Argentina. Así, Arruabarrena decidió mantener la misma postura que adoptó ante River y prescindir nuevamente de Romero.

El Xeneize enfrentará a Defensa y Justicia este sábado desde las 17.30, con el objetivo de conseguir una victoria que lo acerque al título de la tabla anual. Sin embargo, Ángel Romero deberá seguir el encuentro desde afuera, pese a encontrarse a disposición del entrenador.