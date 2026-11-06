Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado, domingo y martes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:41

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 7 de noviembre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a la ciudad de Nueva Esperanza y sus zonas rurales aledañas (dpto. Pellegrini)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la zona rural de la ciudad de Forres (zona frigorífico Forres-Beltrán, sobre RN 34).

Domingo 8 de noviembre:

de 06:00 a 09:00 hs afectando a parte del Parque Industrial de La Banda (zona Norlit, Riocin)

de 08:00 a 11:00 hs afectando a la ciudad de Frías

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del Parque Industrial de la ciudad de La Banda (zona NutriSantiago, Dir Industria y Comercio).

Martes 10 de noviembre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de San Javier, San Juan, Las Chacras, Pampa Muyoj, Finca del Rosario (dpto. Banda) y La Florida (dpto. Robles)

13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Bandera (barrios Vicente Placente, Boca y Los Inmigrantes).