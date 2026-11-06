La explicación de Caputo por la suba del riesgo país: “Tienen miedo de que no esté Milei”

El indicador superó los 900 puntos y el funcionario apuntó a las expectativas políticas de cara a 2027.

Hoy 10:57

El ministro de Economía, Luis Caputo, le atribuyó la suba del riesgo país al temor de los inversores por un eventual cambio de gobierno en 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El indicador que mide el JP Morgan se ubica por encima de los 900 puntos básicos, un nivel que no registraba desde septiembre de 2025.

“Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver (al pasado). O sea, el problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó Caputo en un evento realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En su presentación, el jefe de Hacienda también vinculó el aumento del riesgo político registrado en los últimos días con los resultados de las elecciones en Brasil y Estados Unidos.

“Algunos lo relacionan con las elecciones en EE.UU. y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos”, deslizó. Caputo volvió a insistir que el respaldo de Washington no cambiará: “Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia”.

En ese sentido, el ministro de Economía se refirió a las declaraciones de Peter Lamelas. “Nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, posteó el embajador norteamericano en la Argentina en X.