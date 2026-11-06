"Sin presupuesto y sin federalismo no hay prevención posible": el fuerte reclamo del diputado santiagueño Marcelo Barbur en el Congreso

El legislador nacional pidió garantizar financiamiento específico y una cobertura federal para abordar los consumos problemáticos en niños y adolescentes. También advirtió sobre las dificultades de acceso a la atención en el interior del país.

Hoy 10:58

El diputado nacional por Santiago del Estero, Marcelo Barbur, reclamó en el Congreso de la Nación la necesidad de garantizar recursos económicos y una aplicación federal de las políticas destinadas a prevenir y abordar los consumos problemáticos en la infancia y la adolescencia.

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Su intervención tuvo lugar este jueves, durante la cuarta y última reunión plenaria conjunta de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, encabezada por los legisladores Pablo Yedlin y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.

El encuentro estuvo centrado en un proyecto que busca establecer un financiamiento específico para el Plan Integral de Abordaje de Consumos Problemáticos (Ley Nacional 26.934), mediante la asignación del 5% de lo recaudado por el impuesto a las apuestas online.

En ese contexto, Barbur sostuvo que "sin presupuesto y sin federalismo no hay prevención posible", y remarcó que las medidas legislativas deben contar con herramientas concretas para garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.

El reclamo por financiamiento y cobertura de salud

Durante su exposición, el legislador santiagueño planteó la importancia de establecer expresamente en la futura ley el porcentaje de financiamiento, los nomencladores y los aranceles específicos correspondientes a cada intervención.

Según explicó, el objetivo es evitar que la atención de niños, niñas y adolescentes dependa exclusivamente de las decisiones de cobertura de cada obra social o empresa de medicina prepaga.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de contemplar la delicada situación financiera y operativa de las obras sociales provinciales, para evitar que la implementación de nuevas obligaciones profundice sus dificultades.

Una mirada federal desde Santiago del Estero

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de garantizar que las políticas de prevención y acompañamiento lleguen a todas las regiones del país, especialmente a aquellas donde las distancias y la falta de infraestructura dificultan el acceso a los servicios de salud.

"Nuestra geografía es tan dilatada que muchas veces dificulta el acceso a los dispositivos de acompañamiento", señaló Barbur al referirse a la realidad de Santiago del Estero.

En ese sentido, insistió en que una legislación nacional debe contemplar las desigualdades territoriales y fortalecer las redes de contención en las comunidades del interior.

Finalmente, desde el bloque de Unión por la Patria ratificaron su compromiso de continuar trabajando en una normativa que garantice recursos, cobertura y presencia del Estado, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes frente a los consumos problemáticos.