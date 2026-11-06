Ya sin chances de playoffs, Talleres choca ante Estudiantes en Córdoba

La T buscará aprovechar su localía en el Mario Alberto Kempes, mientras que el Pincha, ya eliminado de los playoffs, tendrá algunas bajas importantes pensando en la final de la Copa Libertadores.

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Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán cerrar su participación en el campeonato con un resultado positivo, aunque llegan con realidades diferentes.

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El conjunto cordobés viene de conseguir una contundente victoria por 3 a 0 ante Deportivo Riestra, resultado que le permitió alcanzar los 12 puntos en el certamen. El equipo dirigido por Omar De Felippe intentará repetir aquella actuación para despedirse del torneo con una alegría frente a su gente.

Para este compromiso, el entrenador de la T tendrá una baja en defensa: Valentín Fascendini, quien había convertido ante Riestra, quedó descartado por molestias en su pierna derecha. Santiago Fernández aparece como su posible reemplazante, mientras que Diego Valoyes podría ingresar en ataque por Valentín Depietri.

Por su parte, Estudiantes llega después de igualar 3 a 3 frente a Instituto en un encuentro en el que logró remontar una desventaja de tres goles pese a jugar con diez futbolistas. Guido Carrillo, Tiago Palacios y Fabricio Pérez marcaron los tantos del Pincha, aunque el empate no le alcanzó para mantener sus posibilidades de clasificar a los playoffs.

De cara al duelo en Córdoba, el entrenador Alexander Medina decidió preservar a Guido Carrillo y Tiago Palacios para evitar complicaciones físicas, teniendo en cuenta que el equipo platense afrontará próximamente la final de la Copa Libertadores.

De esta manera, Talleres buscará cerrar el Clausura con su segunda victoria consecutiva, mientras que Estudiantes intentará despedirse del certamen local con una buena actuación antes de afrontar uno de los compromisos más importantes de su temporada.