Gimnasia e Independiente Rivadavia se juegan la clasificación a los playoffs en un clásico decisivo

El Lobo y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la última fecha del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar para asegurar su lugar en octavos de final.

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Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia protagonizarán este sábado 7 de noviembre, desde las 15, una nueva edición del clásico mendocino en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un condimento especial, ya que ambos equipos buscarán asegurar su clasificación a los playoffs y podrían dejar eliminado a su máximo rival.

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El Lobo mendocino, dirigido por Darío Franco, llega en un momento complicado después de sumar apenas un punto de los últimos nueve posibles. Tras perder frente a Vélez (1-0) y Platense (2-1), empató 1 a 1 ante Lanús y quedó ubicado en el séptimo puesto de la Zona A con 21 puntos.

Para Gimnasia, una victoria significará la clasificación directa a los octavos de final, sin depender de otros resultados. Un empate también lo dejaría prácticamente clasificado, mientras que una derrota lo obligaría a esperar que San Lorenzo o Independiente no consigan ganar sus respectivos compromisos.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega con el ánimo renovado después de vencer 3 a 1 a Banfield y cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos. El equipo conducido por Alfredo Berti suma 22 unidades y necesita solamente un empate para garantizar su presencia en los playoffs.

La Lepra también buscará repetir lo conseguido en el Torneo Apertura 2026, cuando goleó 5 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Bautista Gargantini. Sin embargo, esta vez el clásico tendrá una importancia todavía mayor por la posibilidad de definir el futuro de ambos equipos en el campeonato.

El encuentro será arbitrado por Facundo Tello, con Jorge Baliño en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports. Los entrenadores todavía no confirmaron las formaciones para un duelo que promete emociones fuertes en Mendoza.