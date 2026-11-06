Pese a la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, a Rosario Central no le alcanzó para consagrarse en la Anual

El Canalla venció por 2-0 al conjunto cordobés con goles de Fernández y Coronel y quedó como escolta en la Tabla Anual tras el triunfo agónico de Boca frente a Defensa y Justicia.

Hoy 19:01

Rosario Central cumplió con su parte y derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la 16ª fecha del Torneo Clausura 2026, pero se quedó a las puertas del bicampeonato por la victoria agónica de Boca ante Defensa y Justicia. El equipo de Jorge Almirón hizo los deberes en el Gigante de Arroyito, aunque terminó con una enorme desilusión.

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El Canalla dominó desde el arranque ante un rival que ya había perdido la categoría, pero encontró resistencia en el arquero Francisco Gualtieri. Recién a los 44 minutos del primer tiempo, Julián Fernández aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Agustín Sandez, que Gastón Ávila no logró conectar, y abrió el marcador para desatar la ilusión de los hinchas rosarinos.

En el complemento, Central sufrió la expulsión de Gastón Ávila por una fuerte infracción sobre Gualtieri, pero logró sostener su superioridad. A los 87 minutos, Emanuel Coronel apareció con un verdadero golazo para establecer el 2-0 definitivo y asegurar los tres puntos.

Con el encuentro finalizado, todas las miradas se trasladaron a La Bombonera, donde Boca derrotó 1-0 a Defensa y Justicia gracias a un gol de Enner Valencia a los 50 minutos del segundo tiempo. Los reclamos del Halcón por una presunta falta previa generaron una confusión en Arroyito, donde comenzó a circular la versión de que el tanto había sido anulado.

En medio de la incertidumbre, los hinchas de Rosario Central invadieron el campo de juego y festejaron junto a los futbolistas, convencidos de que habían conquistado el bicampeonato. Sin embargo, el gol del Xeneize fue convalidado y la celebración se transformó rápidamente en desilusión.

De esta manera, Rosario Central cerró el Clausura con una victoria que no alcanzó para quedarse con el título de Liga. Pese al desenlace frustrante, el equipo de Almirón completó una destacada campaña y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027.