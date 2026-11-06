El Inter Miami de Messi goleaba, pero se durmió y Charlotte FC se lo empató

Las Garzas se imponían por 3 a 0 pero la visita reaccionó y cerró el encuentro con un 3 a 3 en el Nu Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) 2026.

Hoy 20:03

Inter Miami protagonizó un empate increíble al igualar 3-3 ante Charlotte en la última fecha de la fase regular de la MLS. El equipo de Lionel Messi ganaba cómodamente por tres goles, incluido un golazo de Rodrigo De Paul, pero se relajó en el complemento y terminó dejando escapar la victoria.

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El mediocampista argentino fue uno de los protagonistas de la jornada al marcar el 3-0 a los 42 minutos del primer tiempo. Desde afuera del área, De Paul sacó un potente derechazo bajo y bien colocado que dejó sin posibilidades al arquero rival.

Sin embargo, Charlotte reaccionó en el segundo tiempo y consiguió una remontada inesperada para establecer el empate. En tiempo de descuento, Messi estuvo cerca de darle el triunfo a las Garzas, pero su remate de zurda se estrelló contra la base del palo.

Pese al resultado, Inter Miami aseguró el segundo puesto de la Conferencia del Este gracias a la derrota de New England por 1-0 ante Orlando City. Ahora, el conjunto estadounidense pondrá todas sus energías en los playoffs de la MLS.

Por su parte, Messi cerró la temporada regular con 26 goles y quedó a un paso de conquistar nuevamente el Botín de Oro. Si Musa, de Dallas, no convierte cuatro tantos, el capitán argentino será el primer futbolista de la MLS en ganar el premio en dos temporadas consecutivas.

Además, el rosarino aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con su tercer premio MVP consecutivo, en otra temporada marcada por sus destacadas actuaciones.