Con la obligación de ganar y a la espera de un tropiezo de Boca, Argentinos se mide ante Huracán con la ilusión de consagrarse en la Anual

El Bicho buscará una victoria en La Paternal y estará atento al resultado del Xeneize para quedarse con el título. El Globo, por su parte, necesita ganar para mantener sus posibilidades de ingresar a los playoffs.

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Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de La Paternal buscará consagrarse campeón de la tabla anual, mientras que el Globo intentará conseguir una victoria que le permita meterse entre los ocho mejores de su zona.

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El equipo dirigido por Nicolás Diez llega como líder de la Zona B y comparte la cima de la tabla anual con Boca, ambos con 60 puntos. Sin embargo, el Xeneize tiene una importante ventaja en la diferencia de gol, con +22 contra +12, por lo que Argentinos necesita ganar y esperar que su rival empate o pierda ante Defensa y Justicia.

El Bicho, que ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027, viene de conseguir una importante victoria por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán como visitante. Ahora buscará repetir el resultado frente a su gente y mantener viva la ilusión de quedarse con el primer puesto de la clasificación general.

Por su parte, Huracán atraviesa un presente complicado después de acumular cuatro derrotas consecutivas. En su última presentación cayó 2 a 0 ante Tigre en Parque Patricios, resultado que provocó el malestar de sus hinchas. Pese a esta situación, el equipo dirigido por Diego Martínez todavía conserva posibilidades de clasificar a los playoffs.

Para conseguirlo, el Globo deberá vencer a Argentinos Juniors y esperar que Sarmiento o Independiente Rivadavia pierdan sus respectivos encuentros. De esta manera, buscará revertir su mala racha y quedarse con uno de los lugares disponibles en los octavos de final.

El encuentro comenzará a las 17.30, será arbitrado por Pablo Dóvalo, con Lucas Novelli en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports. Será una jornada decisiva para ambos equipos, con el título de la tabla anual y la clasificación a los playoffs en juego.