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Huracán dio el golpe como visitante, amargó a Argentinos Juniors y se metió en playoffs

El Globo derrotó al Bicho en la Paternal por 2-0, con goles de Cortés y Barticciotto y dejó sin chances al conjunto local de consagrarse campeón de la Tabla Anual.

Hoy 19:00

Argentinos Juniors sufrió un duro golpe en la última fecha del Torneo Clausura 2026 al perder 2-0 ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo dirigido por Nicolás Diez llegaba con posibilidades de conquistar el título de Liga, pero no pudo aprovechar su oportunidad y terminó viendo cómo Boca se consagró campeón de la Tabla Anual.

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El encuentro se complicó rápidamente para el Bicho, que recibió tres golpes en apenas 23 minutos del primer tiempo: el gol de Óscar Cortés, la expulsión de Franco Paredes y el segundo tanto convertido por Bruno Barticciotto. La frustración también alcanzó al entrenador Nicolás Diez, quien terminó expulsado.

Con la ventaja a su favor, el equipo de Diego Martínez manejó el desarrollo del partido y aprovechó los espacios que dejó Argentinos. El local intentó reaccionar en el complemento, pero careció de claridad para descontar y quedó expuesto a los contraataques del Globo.

La victoria fue fundamental para Huracán, que venía de cuatro derrotas consecutivas y necesitaba ganar para clasificarse a los playoffs del Clausura. Gracias a los tres puntos, terminó en el octavo puesto y dejó afuera a Sarmiento de Junín.

Por su parte, Argentinos cerró la fase regular en el segundo lugar de su zona y tendrá la posibilidad de recuperarse en los octavos de final, que disputará como local. El conjunto de La Paternal finalizó la temporada con 60 puntos sobre 96 posibles y 17 victorias en 32 encuentros, números que reflejan su regularidad pese a los tropiezos en partidos decisivos.

Ahora, el Bicho deberá dejar atrás la frustración por el título perdido y concentrarse en los playoffs del Clausura, donde buscará coronar con una consagración el trabajo realizado durante la temporada.

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