Instituto busca terminar en lo más alto del Clausura ante un Newell's, que pone en riesgo los playoffs

La Gloria, líder de la Zona A, intentará cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla. El conjunto rosarino necesita sumar para garantizar su clasificación a los octavos de final.

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Instituto y Newell's se enfrentarán este sábado 7 de noviembre, desde las 22, en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. La Gloria buscará asegurar el primer puesto de su zona, mientras que la Lepra intentará conseguir el resultado que necesita para clasificarse a los playoffs.

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El conjunto cordobés, dirigido por Diego Flores, llega como líder de la Zona A con 33 puntos, producto de diez victorias, tres empates y dos derrotas. En su última presentación igualó 3 a 3 ante Estudiantes de La Plata, en un encuentro que ganaba por tres goles hasta los 58 minutos.

Con su clasificación a los octavos de final asegurada y un lugar en la Copa Sudamericana 2027, Instituto buscará defender la cima frente a Boca, que suma 30 unidades y todavía conserva posibilidades matemáticas de alcanzarlo.

Por su parte, Newell's viene de empatar 1 a 1 frente a Unión en Rosario y se ubica en el sexto puesto de la Zona A con 22 puntos. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka necesita al menos un empate para garantizar su clasificación a los octavos de final sin depender de otros resultados.

En caso de perder, la Lepra deberá esperar lo que suceda con Gimnasia de Mendoza, Independiente, San Lorenzo y Unión, además de la diferencia de gol. Por eso, el conjunto rosarino buscará sumar frente al líder y evitar complicaciones en la definición de la fase regular.

El encuentro comenzará a las 22, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.