El Inter Miami de Messi recibe a Charlotte FC en busca seguir prendido en la pelea de la MLS

Las Garzas intentarán aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes en la recta final de la temporada regular. El encuentro se disputará este sábado desde las 18, hora de Argentina.

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Inter Miami, con Lionel Messi como principal figura, recibirá este sábado 7 de noviembre, desde las 18 (hora argentina), a Charlotte FC en el Nu Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) 2026. Las Garzas buscarán una victoria para mantenerse entre los primeros puestos de la Conferencia Este.

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El equipo dirigido por Kily González llega después de conseguir un importante triunfo por 2 a 1 ante New England Revolution. Con ese resultado, el conjunto de Florida alcanzó los 59 puntos y se ubica en el segundo puesto de la Conferencia Este, con la intención de cerrar la fase regular de la mejor manera antes de los playoffs.

Para este compromiso, Messi volverá a ser la principal referencia ofensiva de un equipo que también cuenta con futbolistas de jerarquía como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Germán Berterame. El conjunto de Miami intentará hacerse fuerte ante su público y sostener su buen momento.

Por su parte, Charlotte FC llega entonado después de golear 4 a 0 a Orlando City, con tantos de Henry Kessler, Allan Saint-Maximin, Abdoulaye Doucouré y Rodolfo Aloko. El equipo dirigido por Dean Smith ocupa el quinto lugar de la Conferencia Este con 53 unidades y buscará dar el golpe como visitante.

Sin embargo, Charlotte tendrá una baja importante: Allan Saint-Maximin no podrá jugar debido a que fue expulsado en el último encuentro y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Probable formación de Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

El partido comenzará a las 18 (hora argentina), será arbitrado por Rubiel Vázquez y contará con transmisión en vivo a través de Apple TV.