El papa León XIV llegó a Uruguay y comienza una histórica gira por Sudamérica

El sumo pontífice será recibido en Montevideo por el presidente Yamandú Orsi. Mientras tanto, crece la expectativa en la Argentina, donde millones de fieles esperan su llegada para participar de las celebraciones previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Hoy 17:07

El papa León XIV comenzó este viernes 6 de noviembre su histórica gira por América Latina y ya se encuentra en vuelo hacia Uruguay, primera escala de un recorrido que también incluirá Argentina y Perú. El pontífice llegará al país el próximo domingo 8 de noviembre para desarrollar una agenda de cuatro días que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades sociales.

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Según el cronograma oficial, León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Posteriormente, ambos mantendrán una reunión en la Casa Rosada y participarán de una actividad con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La primera jornada también incluirá un mensaje conjunto por cadena nacional, en uno de los momentos más relevantes de la visita papal.

Durante su estadía en Buenos Aires, el Santo Padre encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en Palermo, y visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Además, mantendrá un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) con dirigentes sindicales, empresarios y representantes de movimientos sociales.

La agenda contempla también reuniones con líderes de distintas comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas, en el marco de su mensaje de diálogo y acercamiento entre diferentes sectores.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba, donde presidirá una celebración religiosa multitudinaria y mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia local.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, el pontífice concluirá su visita a la Argentina con una recorrida por un complejo penitenciario federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.

La magnitud de las actividades previstas motivó la implementación de un operativo especial de seguridad y transporte en Buenos Aires, Córdoba y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Las medidas incluyen refuerzos en servicios de colectivos y trenes, restricciones de tránsito y modificaciones temporales en aeropuertos y subtes para facilitar el desplazamiento de los fieles.