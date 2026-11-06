León XIV habló sobre su visita a la Argentina: "Es un homenaje al papa Francisco"

Durante el vuelo hacia Uruguay, el pontífice recordó a su antecesor y destacó la importancia de visitar el país al que Francisco nunca pudo regresar como Papa. También se refirió a las elecciones de Estados Unidos y expresó su preocupación por la situación de un argentino detenido en Venezuela.

Hoy 17:06

El papa León XIV habló con los periodistas que lo acompañaron durante su vuelo hacia Uruguay, primera escala de su gira por Sudamérica, y dejó una emotiva reflexión sobre su próxima llegada a la Argentina. El pontífice reconoció que su visita representa un homenaje al papa Francisco, quien durante sus años al frente de la Iglesia católica nunca pudo regresar a su país natal.

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Durante el encuentro con los corresponsales que integran la comitiva papal, uno de los periodistas le preguntó si su viaje a la Argentina podía interpretarse como un reconocimiento a su antecesor. "Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría", respondió León XIV.

Las declaraciones se produjeron a bordo del avión que trasladó al Santo Padre hacia Montevideo. Allí, el pontífice compartió un momento con los 84 periodistas acreditados para cubrir su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, a quienes saludó personalmente.

La llegada de León XIV a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido por el presidente Javier Milei. Durante su estadía de cuatro días, el Papa desarrollará actividades oficiales, encuentros con distintos sectores sociales y celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En otro tramo de la conversación, León XIV fue consultado sobre su participación en las recientes elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que el Partido Republicano de Donald Trump sufrió una derrota. El pontífice evitó profundizar en cuestiones partidarias y respondió: "Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos".

También hubo espacio para abordar la situación de Germán Giuliani, el ciudadano argentino detenido en Venezuela, cuyo paradero continúa siendo incierto. Un periodista le entregó al Papa una carta redactada por la familia del hombre y le explicó las circunstancias de su situación. Al escuchar el relato, León XIV expresó su preocupación con una breve respuesta: "Tremendo".

Durante el intercambio con la prensa, el sumo pontífice también fue consultado por su primera encíclica, Magnífica Humanitas, dedicada al impacto de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea y a la necesidad de establecer límites y regulaciones frente al avance de las nuevas tecnologías.

Ante una pregunta sobre las figuras históricas, intelectuales y religiosas que inspiraron el documento, León XIV explicó que su elaboración fue resultado de varios meses de reflexión, durante los cuales fue reuniendo distintas ideas y perspectivas.

El pontífice llegó este viernes a Uruguay, donde comenzará oficialmente su agenda de actividades. Su gira sudamericana se extenderá hasta el 17 de noviembre y tendrá un significado especial para la Argentina, que volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas.