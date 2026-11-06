El riesgo país volvió a subir y superó los 930 puntos pese al rebote de Wall Street

El indicador de JP Morgan alcanzó los 936 puntos, luego de haber perforado los 900 durante la mañana. Los bonos argentinos retrocedieron, mientras que las acciones en Nueva York mostraron resultados mixtos.

Hoy 16:32

El riesgo país argentino volvió a subir este viernes 6 de noviembre y alcanzó los 936 puntos básicos, luego de haber descendido por debajo de las 900 unidades durante las primeras operaciones de la jornada. El movimiento se produjo en un contexto de volatilidad financiera internacional, mientras Wall Street intentaba recuperarse de las fuertes pérdidas registradas el jueves.

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De acuerdo con los datos del indicador elaborado por JP Morgan, el riesgo país llegó a tocar un mínimo de 895 puntos durante la mañana, pero posteriormente cambió de tendencia y avanzó 10 unidades hasta los 936 puntos. De esta manera, alcanzó su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Globales como Bonares, registraron una caída promedio del 0,3%, después de haber comenzado la rueda con ganancias cercanas al 0,9%.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la actividad estuvo limitada por la celebración del Día del Bancario. En ese escenario, el índice MSCI Merval retrocedía un 0,4%, hasta ubicarse en los 84.215 puntos.

Por su parte, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados dispares. Entre las principales subas se destacaron Satellogic, con un avance del 16%; Tenaris, con un 4,8%; y Bioceres, con un 4,6%. En contrapartida, Globant registró una caída del 5,2%.

En el mercado estadounidense, los principales índices ensayaban una recuperación tras el desplome del jueves. El Nasdaq Composite avanzaba un 1,3%, mientras que el S&P 500 subía un 0,6% y el Dow Jones operaba prácticamente sin cambios.

La volatilidad internacional estuvo relacionada con las preocupaciones de los inversores por posibles restricciones regulatorias sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos en Estados Unidos, luego de los resultados de las elecciones legislativas.

Durante la jornada anterior, la fuerte corrección bursátil provocó una pérdida estimada de 2,3 billones de dólares en valor de mercado, con importantes retrocesos en las compañías tecnológicas.

Otro dato que influyó en las operaciones fue el informe de empleo estadounidense correspondiente a octubre. Según el Departamento de Trabajo, la economía de Estados Unidos generó 165.000 nuevos puestos de trabajo, por encima de las expectativas de los analistas, mientras que la tasa de desempleo descendió al 4,1%.

En este contexto, los mercados internacionales continúan atentos a la evolución de la economía estadounidense, mientras que los activos argentinos mantienen un comportamiento inestable y el riesgo país permanece por encima de los 900 puntos básicos.