Boca sumó un nuevo título y es el más ganador del fútbol argentino

El conjunto de La Ribera se mantiene como el club más ganador del fútbol argentino. Con la conquista de la Tabla Anual 2026, amplió su ventaja sobre su clásico rival.

Hoy 19:54

Boca Juniors volvió a celebrar un título tras quedarse con la Tabla Anual 2026 y alcanzó las 75 conquistas oficiales en su historia. De esta manera, el Xeneize ratificó su condición de equipo más ganador del fútbol argentino y estiró a tres trofeos la diferencia con River Plate, que acumula 72.

Antes de esta nueva consagración, el conjunto de La Ribera contaba con 74 títulos oficiales, distribuidos entre 52 conquistas nacionales y 22 internacionales. Su anterior vuelta olímpica había sido en la Supercopa Argentina 2023, cuando derrotó 3-0 a Patronato.

Entre los mayores logros del club sobresalen sus seis Copas Libertadores, obtenidas en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. A ellas se suman las tres Copas Intercontinentales de 1977, 2000 y 2003, que lo posicionan entre los equipos más exitosos del continente.

En el plano internacional, Boca también conquistó dos Copas Sudamericanas, cuatro Recopas Sudamericanas, una Supercopa, una Copa Máster y una Copa de Oro, además de otros trofeos históricos.

En la comparación con su eterno rival, River continúa liderando el historial de títulos nacionales, pero Boca sostiene su ventaja en el recuento general gracias a su destacada trayectoria internacional.

Con una nueva estrella en sus vitrinas, el Xeneize cortó una sequía de más de tres años sin títulos y reafirmó su lugar en lo más alto del ranking histórico del fútbol argentino.