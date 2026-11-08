¡Histórico! El papa León XIV ya está en la Argentina: llegó a Buenos Aires y comienza su esperada visita

El Sumo Pontífice arribó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Javier Milei encabeza el recibimiento oficial y comienza una agenda que incluye misas multitudinarias y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Hoy 17:16

El papa León XIV ya está en la Argentina. Este domingo el Sumo Pontífice arribó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, procedente de Uruguay, para dar inicio a una histórica visita apostólica que se extenderá hasta el próximo miércoles.

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El Santo Padre llegó a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, luego de concluir su paso por territorio uruguayo. Su llegada marca un acontecimiento histórico para millones de fieles, ya que es la primera visita de un Papa al país en 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El presidente Javier Milei encabeza la recepción oficial del Pontífice en Aeroparque, en el marco de una jornada que contempla una serie de actividades protocolares y encuentros con autoridades nacionales.

De acuerdo con la agenda difundida por el Vaticano, León XIV tiene previsto dirigirse al Monumento al General José de San Martín, en Plaza San Martín, para rendir homenaje al Libertador. Posteriormente, participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con el mandatario argentino.

La jornada también incluye un encuentro en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, ante quienes el Papa pronunciará un discurso.

Durante su estadía en la Argentina, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde encabezará celebraciones religiosas y encuentros con miles de fieles.

Uno de los momentos más esperados será la misa multitudinaria del lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El martes viajará a Córdoba, mientras que el miércoles celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar su gira apostólica hacia Perú.