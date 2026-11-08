Detuvieron a un hombre que intentó ingresar al operativo de seguridad del papa León XIV con una credencial falsa

El sospechoso fue interceptado en Palermo, cerca del escenario donde el Pontífice celebrará una misa multitudinaria. Circulaba en una motocicleta con una patente que simulaba ser oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación.

Hoy 16:59

Un hombre fue detenido este domingo en el barrio porteño de Palermo luego de intentar circular por una zona restringida del operativo de seguridad dispuesto para la visita del papa León XIV a la Argentina. El sospechoso presentó una credencial y una autorización que resultaron ser falsas, lo que motivó la intervención de la Policía de la Ciudad.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 11.30, en la intersección de la avenida del Libertador y John F. Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento a los Españoles, donde el Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria este lunes 9 de noviembre.

Según la información difundida, el detenido fue identificado por algunos medios como Tomás Eduardo Natenzon, quien circulaba a bordo de una motocicleta Kawasaki cuando fue interceptado por los efectivos policiales durante un control de identificación.

Al ser consultado por su presencia en el sector restringido, el hombre aseguró que pertenecía a los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y exhibió documentación que no pudo acreditar su autorización para circular por el lugar.

Durante la inspección, los uniformados descubrieron que la patente de la motocicleta simulaba corresponder a un vehículo oficial. Además, encontraron cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, cuya procedencia y utilización quedaron bajo investigación.

Ante las irregularidades detectadas, tomó intervención el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, quien dispuso que el sospechoso permaneciera detenido e incomunicado por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También ordenó el secuestro de la motocicleta.

La investigación busca establecer cómo obtuvo la documentación presentada y cuál era su intención al intentar acceder al perímetro de seguridad preparado para las actividades del Pontífice.

El episodio ocurrió en medio de un amplio operativo que movilizó a miles de efectivos de seguridad por la histórica visita de León XIV al país. El despliegue incluye controles especiales, restricciones de circulación y distintos anillos de protección alrededor de los lugares donde el Papa desarrollará sus actividades.

Esta detención se sumó a otro procedimiento realizado en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 49 años fue arrestado acusado de haber realizado amenazas de muerte contra el Pontífice. Hasta el momento, no se informó que exista una vinculación entre ambos casos.