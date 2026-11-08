Condenan a cinco años de prisión a José Luis Rodríguez por asalto en Tucumán

José Luis Rodríguez, alias Pila, fue condenado a cinco años de prisión por un asalto con cuchillo a dos mujeres en Tucumán, según el fallo del Ministerio Fiscal.

Hoy 17:21

En un fallo contundente, el Ministerio Fiscal de Tucumán logró la condena de cinco años y dos meses de prisión para José Luis Rodríguez, conocido como "Pila", por un asalto violento que puso en riesgo la vida de dos transeúntes. Este caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, bajo la dirección de la fiscal María Alejandra Navarro, quien estuvo representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Juan José Iramain.

El incidente que llevó a esta condena ocurrió el 2 de octubre de 2026, alrededor de las 22:20 horas, cuando dos hermanas realizaban ejercicios físicos en la avenida Benjamín Aráoz. Al llegar debajo del puente de la Autopista de Circunvalación, fueron interceptadas por Rodríguez, quien, armado con un cuchillo tipo carnicero, amenazó a las mujeres exigiéndoles sus teléfonos celulares.

Ante la resistencia de las víctimas, que intentaron escapar, Rodríguez las persiguió, logrando agredir a una de ellas con puntazos en la espalda antes de robarle su teléfono iPhone 13 Pro de color celeste con funda amarilla. Afortunadamente, la otra joven logró evadir el ataque, aunque no sin dificultad.

La fiscalía, al recopilar testimonios y entrevistas complementarias, reformuló los cargos y tipificó la conducta del acusado como robo con arma blanca consumado, además de robo en grado de tentativa. Durante la audiencia, Iramain fundamentó la severidad de la pena, destacando la nocturnidad y el estado de indefensión en que se encontraban las víctimas, factores que agravan el delito.

El historial delictivo de Rodríguez también fue un elemento clave en la determinación de la pena, ya que contaba con una condena previa por delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes, dictada en agosto de 2023. Este contexto refuerza la percepción de que el acusado representa un peligro para la sociedad.

La resolución de este caso subraya la labor del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra la delincuencia y la protección de los ciudadanos, así como la importancia de un sistema judicial que actúe con firmeza ante comportamientos criminales. La condena de Rodríguez no solo busca hacer justicia, sino también disuadir futuros delitos en la región.