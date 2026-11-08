Alexis Mac Allister volvió al gol y fue clave en el triunfo del Liverpool ante Crystal Palace

El mediocampista argentino abrió el marcador de cabeza en la victoria por 3-1 de los Reds por la Premier League. Llegó a los 24 tantos con el club inglés y ahora se sumará a la Selección Argentina.

Hoy 17:21

Alexis Mac Allister fue protagonista en la victoria del Liverpool por 3-1 ante Crystal Palace, en el estadio Selhurst Park, por la décima fecha de la Premier League. El campeón del mundo abrió el marcador y volvió a convertir después de 19 días.

El mediocampista argentino rompió el cero a los 40 minutos del primer tiempo, cuando aprovechó un tiro libre ejecutado por Dominik Szoboszlai, se anticipó a los defensores y conectó un cabezazo que dejó sin posibilidades al arquero rival.

En el complemento, Florian Wirtz y Alexander Isak ampliaron la ventaja para los Reds, mientras que Eddie Nketiah descontó de penal en tiempo de adición para establecer el resultado definitivo.

Con su conquista, Mac Allister alcanzó los 24 goles con la camiseta del Liverpool desde su llegada en 2023. Además, convirtió por primera vez en esta edición de la Premier League y sumó su quinto tanto de la temporada entre todas las competencias.

El último gol del volante había sido el 20 de octubre, cuando marcó por duplicado ante Villarreal en la victoria por 4-3 correspondiente a la Champions League.

Tras este compromiso, Mac Allister se incorporará a la Selección Argentina para disputar los amistosos de noviembre frente a Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, y Costa Rica, el martes 17 en Córdoba.

Luego de la fecha FIFA, Liverpool volverá a jugar el 22 de noviembre ante Manchester United en Anfield, antes de visitar al Brujas por la Champions League.