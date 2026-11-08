Los regalos que Javier Milei preparó para recibir al papa León XIV en la Argentina

El Presidente le entregará un medallón de plata con detalles en oro y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con la imagen de la Virgen de Luján.

Hoy 17:04

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, el presidente Javier Milei preparó dos regalos especiales para entregarle al Sumo Pontífice durante el encuentro bilateral previsto para este domingo en la Casa Rosada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de un medallón de plata con relieve de oro, que tendrá grabado el escudo de la República Argentina, y un aspersor de agua bendita confeccionado en ébano y plata, con una imagen de la Virgen de Luján, patrona del país.

Según trascendió de fuentes oficiales, el medallón tendrá en una de sus caras el escudo nacional y, en la otra, el emblema del Vaticano junto con la fecha de la visita papal. El segundo obsequio es un instrumento litúrgico utilizado para rociar agua bendita durante las ceremonias religiosas y llevará grabada en uno de sus extremos la imagen de la Virgen de Luján.

Ambas piezas serán presentadas en una caja de madera revestida en azul y decorada con el escudo argentino. Por el momento, las imágenes de los objetos se mantienen en reserva hasta el momento de la entrega.

La elaboración de los presentes estuvo a cargo de un orfebre cuya identidad no fue revelada. Desde el entorno presidencial aclararon que Juan Carlos Pallarols no participó del trabajo, pese a su trayectoria en la realización de piezas vinculadas a acontecimientos institucionales y religiosos.

No será la primera vez que Milei le entrega obsequios a León XIV. Durante su primer encuentro en el Vaticano, en junio de 2025, el mandatario le había llevado un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca, una teca de plata 900 para guardar hostias consagradas y varios libros del economista español Jesús Huerta de Soto.

En aquella oportunidad también le obsequió productos tradicionales argentinos, entre ellos conitos de dulce de leche, galletitas de limón y un frasco de dulce de leche.

La reunión bilateral de este domingo será uno de los momentos centrales de la agenda oficial. Tras aterrizar en Aeroparque, previsto para las 16.30, el Papa será recibido por Milei y luego participará de distintas actividades protocolares en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro entre ambos tendrá lugar en el despacho presidencial y contará también con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Posteriormente, el Presidente y el Pontífice se trasladarán al Palacio Libertad para participar de una reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.