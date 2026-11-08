La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Brasil: “Fue la peor largada del año”

El piloto argentino terminó 13° en Interlagos y se mostró frustrado por los problemas que sufrió con su Alpine. Reconoció que tuvo buenas maniobras, pero lamentó haber perdido posiciones en el inicio de la carrera.

Hoy 16:55

Franco Colapinto no ocultó su frustración después de finalizar en el 13° puesto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El argentino analizó su actuación en Interlagos y apuntó principalmente contra la mala largada, que condicionó sus posibilidades de pelear por los puntos.

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“Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía grip ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”, expresó el piloto de Alpine.

Pese a las dificultades, Colapinto destacó su rendimiento durante algunos tramos de la competencia. “Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude”, aseguró, aunque reconoció que perdió tiempo detrás de Charles Leclerc y Alex Albon.

El argentino también señaló que las condiciones de la pista complicaron el comportamiento del monoplaza, especialmente con neumáticos intermedios. “No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho”, explicó.

Además, dejó entrever su malestar por la estrategia del equipo: “Fue una buena carrera, aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de parada. Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...”.

Con el 13° puesto de Colapinto y el 14° de Pierre Gasly, Alpine volvió a quedarse sin puntos. Desde la escudería resumieron la jornada con un mensaje en redes sociales: “No fue nuestro día”.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío del argentino será el Gran Premio de Las Vegas, con el siguiente cronograma en horario de Argentina:

Jueves 19 de noviembre, 21.30: primera práctica libre.

primera práctica libre. Viernes 20 de noviembre, 1.00: segunda práctica libre.

segunda práctica libre. Viernes 20 de noviembre, 21.30: tercera práctica libre.

tercera práctica libre. Sábado 21 de noviembre, 1.00: clasificación.

clasificación. Domingo 22 de noviembre, 1.00: carrera.

Colapinto buscará recuperarse en Estados Unidos y cortar su racha sin sumar puntos en la recta final del campeonato.