Dirigentes políticos se reunirán con el papa León XIV en el Palacio Libertad

El encuentro forma parte de las actividades previstas para este domingo en Buenos Aires. El Pontífice brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional.

Hoy 17:12

La agenda del papa León XIV en la Argentina tendrá este domingo uno de sus últimos compromisos en el Palacio Libertad, donde mantendrá un encuentro con dirigentes políticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

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En el lugar se espera la participación de legisladores nacionales, entre ellos diputados y senadores, que comenzaron a llegar para formar parte de la reunión con el Sumo Pontífice.

Durante el encuentro, León XIV pronunciará un discurso que será transmitido por cadena nacional, en el marco de su primera jornada de actividades oficiales en el país.